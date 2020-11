Extra-kandidaten vant over 1 million kroner

- Nå blir det noen ekstra fine julegaver, ler kveldens kvinnelige Extra-millionær.

Tirsdag 10. oktober ringte Telefonen fra Hamar til ei kvinne fra Gjesdal i Rogaland, med beskjed om at hun var trukket ut som kveldens Extra-kandidat. Sammen med mannen fulgte hun spent med på TV-trekningen og endte med en premiesum på 1 091 095 kroner.

Ekstra fine julegaver

Kun åtte minutter før spillstopp gikk Gjesdal-kvinnen til innkjøp av vinnerkupongen. Som tirsdagens Extra-kandidat hadde hun allerede sikret seg en fin inngangssum på 242 465 kroner, men klatret opp til over 1 million kroner etter at to tall gikk inn på vinnerbrettet. Hele opplevelse føltes overveldende for kvinnen.

- Dette hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve, sier hun.

Premien kommer godt med, men det var liten tvil om at pengene ville drysse på flere.

- Snart er det jul, så det blir nok noen ekstra fine julegaver i år, ler hun.

Flere heldige Extra-vinnere

Flere spillere kunne glede seg over gode premier den andre tirsdagen i november.

Første bilde

Én spiller fylte første bildet og vant dermed 79 790 kroner.

Kvinne fra Nordre Follo i Viken. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Første ramme

Én spiller fylte første ramme og vant 132 985 kroner.

Kvinne fra Oslo. Kupongen ble kjøpt hos Narvesen 176 Vestby Arena.

Første brett

To spillere fylte første brett og vant dermed 186 180 kroner hver.

Kvinne fra Røst i Nordland. Kupongen ble kjøpt på Joker Røst.

Kvinne fra Tromsø i Troms og Finnmark. Kupongen ble kjøpt på mobil.

Extra-sjansen

Extrasjanse-potten, på 100 000 kroner, ble denne gangen fordelt på hele 15 vinnere som får 6 665 kroner hver.

2 millioner hver tirsdag

I Extra har man 16 vinnermuligheter og sjansen til å bli trukket ut som Extra-kandidat. Kandidaten har mulighet til å vinne opptil 2 millioner kroner. Neste Extra-trekning er tirsdag 17. november.

