Kun to spillere i Europas fem beste ligaer har vært involvert i flere mål enn Bruno Fernandes etter at 26-åringen kom til Old Trafford. Vi tror portugiseren scorer mot Newcastle.

Bruno Fernandes har scoret 22 mål og har i tillegg 16 målgivende på 38 Premier League-kamper. Kun Lionel Messi og Robert Lewandowski har vært involvert i flere scoringer i Europas fem beste ligaer etter at portugiseren debuterte for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Manchester Utd - Newcastle - Bruno Fernandes scorer og Manchester United vinner - 2,12 (spillestopp søndag kl. 19.55)

Manchester United er på vei til åttendedelsfinalen i Europa League, etter at de banket Real Sociedad 4-0 torsdag i spanjolenes «hjemmekamp» som ble spilt i Torino. Bruno Fernandes signerte to av målene.

Seirene har ikke kommet like lett for De røde djevlene i Premier League de siste ukene, hvor de kun vunnet én av de fem siste Premier League-kampene, men Ole Gunnar Solskjærs lag har ikke slitt med å finne nettmaskene- spesielt ikke på hjemmebane.

Målshow på Old Trafford

De har scoret 22 mål på de seks siste kampene på Old Trafford, og vi tror de kommer til å kjøre over et Newcastle-lag som kun har klart å holde tett bakover i tre av 23 ligakamper, og laget til Steve Bruce har sluppet inn 15 mål på de syv siste bortekampene.

Et ganske sikkert veddemål i øyeblikket er å gå for Bruno Fernandes som målscorer. Han scorer og scorer for Manchester United. Etter torsdagens to scoringer mot Real Sociedad i Europa League er portugiseren oppe i 21 mål på 36 kamper for Manchester United denne sesongen. Han har dessuten 12 målgivende, så det er ingen tvil om at 26-åringen er Ole Gunnar Solskjærs viktigste spiller.

Tamme uten Callum Wilson

Den offensive midtbanespilleren har scoret nest mest i Premier League denne sesongen med sine 14 mål. Bare Mohamed Salah har scoret flere enn ham (17). Fernandes har scoret like mange Premier League-mål denne sesongen som Edison Cavani og Marcus Rashford til sammen, og vi tror at mannen som også er tar straffesparkene hos United kommer på scoringslisten igjen i søndagens kamp.

Newcastle vil neppe skape problemer for Ole Gunnar Solskjærs mannskap. De har tapt syv av de siste ni Premier League-kampene, og de har tapt alle tre ligakampene uten å score når Callum Wilson har vært ute med skade. Spissen har vært involvert i 15 av the Magpies 25 mål. Han har scoret ti og hatt fem målgivende pasninger. Wilson er fortsatt ute med skade, og spiller ikke søndagens kamp på Old Trafford.

På bortebane har the Magpies gått på tap i ni av elleve kamper, og de har gått av banen uten å score i åtte av dem.

Scoret i tre ligakamper på rad

Newcastle sliter spillemessig, og det gir lagene under dem på tabellen håp om at de kan dra the Toon Army inn i nedrykkskampen. Vi tror ikke på en sjokkseier på Old Trafford.

Newcastle-keeper Karl Darlow har hatt en fantastisk sesong i fraværet av klubbens førstevalg Martin Dubravka. Men søndag møter han laget som scorer mest mål i Premier League. Ole Gunnar Solskjærs menn har scoret 50 mål på 24 kamper.

Det er også dårlig nytt for Darlow at Bruno Fernandes har funnet tilbake scoringsformen. Portugiseren har scoret i de tre siste Premier League-kampene, etter å ha gått fem kamper på rad uten å score siden 1. nyttårsdag. At Fernandes scorer og United vinner gir 2,12 i odds. Det er et greit spill.

