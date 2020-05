Fjørtoft om Neymars og Mbappes reaksjon: - Det sier noe om den posisjonen Haaland har fått

Jan Åge Fjørtoft mener Erling Braut Haalands holdninger appellerer både til tysk presse og til med- og motstpillere.

Tysk Bundesliga er tilbake igjen med full runde allerede kommende helg, og den største kampen er Erling Braut Haaland involvert i, når Borussia Dortmund tar imot Schalke 04 til Ruhr-derby på Signal Iduna Park.

Haaland og co, som ligger på andreplass i Bundesliga, fire poeng bak Bayern München, har ikke vært i aksjon siden bortekampen mot PSG i Champions League 11. mars.

- Forferdelig uten supportere

Den kampen ble spilt foran tomme tribuner, og Erling Braut Haaland uttalte etter kampen at det ikke er noe som gagner han.

- Det var forferdelig å spille uten supportere. Vi merket noe manglet i dag. Jeg trenger å høre litt piping og sånne ting, men sånn er det bare. Akkurat nå er det lov å være skuffet. Vi må gå i oss selv og innse at dette ikke er bra nok, sa Haaland til Viasat og Jan Åge Fjørtoft.

Å spille uten tilskuere er imidlertid noe Haaland må vende seg til når Bundesliga starter opp igjen bak lukkede dører.

Fjørtoft er likevel trygg på at 19-åringen vil komme opp på et høyt nivå, selv uten tilskuere på tribunen.

- Jeg han er en mennesketype som gleder seg så enormt til å spille fotball og er en som har en sånn lidenskap og glede av å spille fotball, at han er jeg ikke noe bekymret for, sier Fjørtoft til Nettavisen.

TROR PÅ FORTSATT HAALAND-SHOW: Jan Åge Fjørtoft tror Erling Braut Haaland gleder seg til å komme i gang igjen etter koronapausen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Sier noe om hvilken posisjon han har



Forrige gang Haaland var i aksjon ble han også parodiert av PSGs stjerner etter at franskmennene snudde 1-2 til 3-2 i returoppgjøret i Paris.

Hele PSG-laget tok nemlig bilder av seg selv både i garderoben og ute på gressmatta, mens de poserte i meditasjonspositur, slik Haaland gjør når han scorer.

Jan Åge Fjørtoft så PSG-stjernenes reaksjon til Haaland på nært hold og er ikke i tvil.

- Jeg vil jo ikke si at det er hån. Jeg vil si at når verdens største stjerne og verdens dyreste stjerne, Neymar og Mbappe, får for seg at de skal parodiere en 19 år gammel gutt fra Bryne, så er det verdens største kompliment.

Tidligere har det blitt avslørt av PSG-profil Ander Herrera at Haaland og BVB-stjernene klarte å terge på seg Neymar og Mbappé.

- Det var jo litt gøy, jeg synes det er altfor lite slikt. Det er morsomt, og det sier noe om hvilken posisjon han har fått på rekordtid, mener Fjørtoft.

POPULÆR: Erling Braut Haaland har fått en drømmestart i tysk fotball. Foto: Peter Steffen (AP)

- Appellerer til tyskerne

Med ni mål på like mange bundesligakamper, seks av dem fra start, har Haaland fått en drømmestart i Bundesliga. Fjørtoft tror suksessen fortsetter på andre siden av koronapausen.

- Jeg tror faktisk han har en stor fordel, fordi den sulten han har i hodet og kroppen til å prestere og score mål igjen, den er helt sikkert på topp, sier Fjørtoft.

Den tidligere landslagsspissen mener Haalands væremåte appellerer til tyske fotballfans.

- Jeg tror den tyske bundesligaen er ganske stolt av at en av de heteste objektene i europeisk toppfotball valgte å gå til dit. Også er det noe med måten han gjør det på og fremstår på.

- Han fremstår ekte og glad i å spille fotball, og det tror jeg appellerer til både presse og motstanderlagene. Her ser de at de har fått en personlighet i tysk fotball. Det viktigste er at han scorer mål. Folk liker målscorere, så statusen til Erling er høy, sier Fjørtoft.

