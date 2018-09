Flax-millionær vil gi kona nytt kjøkken

- Dette var veldig moro, svarer den blide karen i 30-årene fra Gjøvik da Norsk Tipping snakket med ham.



- Det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg tenker fortsatt en god del på det, sier mannen, som har kjøpt Flax i ny og ne, men aldri har vunnet stort før på lørdag, da han altså vant 1 million.



- Jeg hadde med meg datteren min i butikken og bestemte jeg meg for å kjøpe Flax og så vant jeg, sier han fornøyd.



Kjøkkenfest

- Vi feiret med å gå ut og spise middag sammen, hele familien, og i dag har vi sett på nytt kjøkken. Kona ble ihvertfall glad og det er jo viktig; sier mannen, som ikke er vant til store premier.



- Det er første gangen jeg har vunnet en stor premie. De siste årene har det vært skole og utdanning som har vært prioritert, så det å vinne en million nå føltes utrolig bra, sier mannen, som har planene for premien klare.



- Det blir litt fornuft i første omgang. Vi kjøpte ny bruktbil for en stund tilbake, så nå skal jeg løse inn billånet. Vi setter også av litt i sparing til ungene, og så skal vi slå oss litt løs med å bruke litt penger på akkurat hva vi føler for, sier han og ler.



