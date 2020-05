Før kampen settes Haaland opp mot legenden. Det får eksperten til å reagere: - Urettferdig

De to topplagene i den tyske Bundesligaen møtes til dyst. Det betyr også et møte mellom sin generasjons beste spisser, mener Jan Åge Fjørtoft.

Når Bayern München og Borussia Dortmund sparker i gang «Der Klassiker» på mektige Westfalenstadion tirsdag kveld så vil verden være vitne til en duell litt utenom det vanlige.

Lagene kniver om ligatittelen i Tyskland, og skulle Dortmund tukte mesterne fra München, så vil de også stoppe de rødkleddes dominans av den tyske Bundesligaen.

Bayern har nemlig vunnet den tyske toppserien de syv siste sesongene. Nå er det spesielt en 19-åring fra Norge som pekes ut som grunnen til at hegemoniet kan falle.

Flere aviser, både i og utenfor Tyskland, slår nemlig opp superduellen mellom Erling Braut Haaland, og den polske målkongen Robert Lewandowski.

Tallenes tale

Den polske 31-åringen har nemlig gjort seg til en av absolutt største legendene tysk fotball har sett, og kan vise til Bundesliga-triumf meg begge klubbene som møtes i tirsdagens storkamp.

74 mål på 131 kamper i Bundesligaen for Borussia Dortmund, og 155 mål på 184 kamper for Bayern München gir totalt 229 scoringer på 315 kamper.

Det betyr at Lewandowski kun har Klaus Fischer (268) og Gerd Müller (365) foran seg på lista.

Lewandowski kan slå i bordet med et målsnitt på 0.72 scoringer per kamp i den tyske toppdivisjonen, og av de to foran er det kun Müller som kan vise til bedre (0.85).

MÅLKONGE: Erling Braut Haaland fortsetter å hamre inn mål for Dortmund. Foto: Peter Steffen (AP)

Det er ikke hver dag den polske måljegeren møter noe så sjeldent som en spiss med bedre målsnitt, men på andre banehalvdel står en spiss med ti scoringer på ti kamper i Bundesligaen.

Enkel matte forteller oss at det er ett mål per kamp.

Den spissen heter Erling Braut Haaland.

Blant andre spanske AS slår opp kampen på sin forside der de skriver «MÅL-MØTET», mens Lewandowski og Haaland pryder forsiden. Det er nemlig tallene de to i mellom som vekker stor oppsikt inn mot kampen.

I Champions League står nemlig Lewandowski med 11 mål i Champions League, men Haaland har ett mål mindre for både Red Bull Salzburg og Bourssia Dortmund denne sesongen.

BBC melder at 12 år eldre Lewandowski finner nettmaskene hvert 48. minutt, og at 79 prosent av skuddene hans går på mål. Haaland? Scoring hver 55. minutt, og 68 prosent av skuddene går på mål.

Allergisk mot mål

Viasport-ekspert Jan Åge Fjørtoft er uansett usikker på om det er riktig å sammenligne de to stjernene:

- De er sin generasjons beste rene spiss, og da snakker vi spilleren i nier-rollen foran mål. Samtidig så er det urettferdig å sammenligne en 19-åring med verdens beste spiss, sier Fjørtoft til Nettavisen.

- Dette er den fjerde eller femte sesongen der Lewandowski scorer over 40 mål i alle turneringer, han har hatt en fantastisk utvikling som spiller. Han har et enormt repertoar å spille på, og er det nærmeste jeg kommer noe som ligner på Marco van Basten, sier Fjørtoft.

SUKSESS: Robert Lewandowski hadde en god tid i Borussia Dortmund. Foto: Michael Sohn (AP)

Den tidligere Eintracht Frankfurt-spilleren mener uansett at det ikke hersker tvil om at Haaland fort kan bli mannen som tar fakkelen videre fra Lewandowski en dag:

- Det er utrolig at vi har en av de mest lovende 19-åringene i hele verden. Som spisstype er han noe man svært sjeldent ser. Han har så mange egenskaper som gjør at man legger merke til ham, sier Fjørtoft.

Men der Haaland har hatt en «flying start», husker Fjørtoft tilbake til den vriene starten for Lewandowski i den tyske toppdivisjonen:

- Den Lewandowski du ser nå er langt fra den som spilte da jeg begynte å jobbe for tyske Sky. Den gangen ble han sett på som en var allergisk mot å score mål. De brukte nesten begrepet «Tor-Allergi» (Mål-allergisk, red.anm), og jeg sa den gang at dersom Lewandowski bare begynte å score, så ville han bli en superstjerne.

GENERASJONSKAMP: Jan Åge Fjørtoft mener Erling Braut Haaland og Robert Lewandowski er sine generasjoners beste spisser. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

I sin første sesong i Bundesligaen gikk Lewandowski blant annet ni kamper på rad uten å score, og startet flere av oppgjørene på benken for de gule og sorte.

Men om hvorvidt 31-åringen begynner å føle presset fra Haaland, er Fjørtoft klar:

- Nei, svarer Fjørtoft kontant, på hvorvidt polakken føler seg utfordret av jærbuen.

- Hvorfor ikke det?

- Fordi Lewandowski setter sine egne standarder. Dersom han kjenner presset, så gjør han som Michael Jordan. Han lette etter utfordringer, og Lewandowski leser jo avisene, han også. Slik som Erling så er han en som setter seg store mål, og vil ha utfordringer. Nå er det mye snakk om Lewandowski og Haaland, og da kan det være Lewandowski tenker «nå skal jeg vise hvem som er sjefen». Det kan være, sier Fjørtoft.

Bedre enn Messi og Ronaldo

Hva angår prisen for «Gullstøvelen», Europas toppscorer, så er det Lewandowski som leder med sine 27 mål totalt denne sesongen. På fjerdeplass finner vi Haaland med 26 scoringer, melder Transfermarkt.

Selv om han har flere scoringer enn for eksempel Timo Werner i RB Leipzig (24) veies scoringene hans lettere fordi han scoret flere av dem i en «svakere» liga, da han spilte i Østerrike med Red Bull Salzburg i den første delen av denne sesongen.

Til tross for dette ligger han foran to av spillerne som har dominert de fleste individuelle kåringer det siste tiåret: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi følger på plassene bak Haaland.

GOLDEN BOOT: Dette er listen over Europas toppscorere, og hvem som ligger an til Gullstøvelen. Foto: Faksimile (Transfermarkt)

Den spanske avisen AS har tatt dette et skritt lengre, og har sammenlignet tallene 19-åringen Haaland leverer opp mot det Messi og Ronaldo leverte på samme alder.

De skriver at Haaland, totalt, hadde 106 kamper på førstelagsnivå, mens Ronaldo stod med 87 og Messi hadde 63. CR7 hadde lverte 12 mål, som ga han et snitt på 0.13 mål per kamp, Messis 20 scoringer da et snitt på 0.31.

Haaland? 62 scoringer, og et snitt på 0.58 mål per kamp på samme alder som Messi og Ronaldo.

I tillegg har Haaland, totalt, scoret 62 mål i løpet av sin karriere. Det brukte han 106 kamper på å nå. Lionel Messi brukte 132 kamper, mens Cristiano Ronaldo trengte 233 kamper, skriver avisen.

Tallene har selvsagt ført til at Haaland ved flere anledninger har vært koblet til de største klubbene i Europa, mens også flere nevner han som en potensiell arvtager til Messi eller Ronaldo.

Når Fjørtoft blir spurt om Haaland kan nevnes sammen med lagkamerat Jadon Sancho og VM-vinner Kylian Mbappé hva angår Messi og Ronaldos avlastere, så er svaret klart:

- Jadon Sancho, Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé kan anses som ansiktene for en ny generasjon. På et eller annet tidspunkt, så vil jo Messi og Ronaldo avslutte sine karrierer, sier Fjørtoft.

- Jeg leser mye fotballhistorie, og da snakker vi Dixie Dean for Everton på 1920-tallet til Ferenc Puskas på 1950-tallet, og prøver å sette meg inn i hvor gode de var. Men det Messi og Ronaldo har gjort i 10-12 år, og så snakke om hvem som skal ta over ... det er nok de to beste spillerne gjennom alle tider.

DEN NESTE GENERASJON: Jadon Sancho og Erling Braut Haaland er morgendagens store stjener. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Uansett poengterer Fjørtoft at selv om de fortsatt holder på for Barcelona og Juventus, så vil karrieren til slutt være over for Lionel Messi og Cristiano Ronaldo også.

- Da er det typer som Sancho, Haaland og Mbappé som skal begynne å overta. Men jeg liker alltid å legge ved: «PS: De er bare 19 til 21 år gamle», sier Fjørtoft, som kommer med en fortelling om en annen av spillerne som nevnes som en potensiell arvtager.

- Jeg så Kai Havertz i Bayer Leverkusen da han var 14-15, og man visste ikke om han skulle bli fotballspiller i det hele tatt fordi man mente kroppen hans vokste feil. Nå er han en av de mest ettertraktede spillerne i verden. Ting endrer seg fort. Men i skrivende stund, så er det de som nevnes som står først i køen, og det er moro å se.

Kampen tirsdag kveld har avspark 18.30 og vises på Viasport 1 i Norge.