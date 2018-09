Frekk fredagsdobbel til 5,40 i odds

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Da har vi lagt onsdag og torsdag bak oss, og det har ikke akkurat vært de største menyene disse dagene. Fredagen er helt klart bedre, og flere spennende kamper venter. Det spilles kamper fra både Championship, LaLiga, Bundesliga og Ligue 1 denne fredagen. Dermed kan vi kalle denne fredagen et aldri så lite vorspiel til helgens begivenheter. La helgen komme!

Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (Handikap fulltid 0-1) 2,00 – 3,55 – 2,55 (spillestopp kl. 2025)

Borussia Dortmund holder ikke samme nivå som for åtte-ti år siden, men de klarte likevel å ta en grei fjerdeplass i Bundesliga sist sesong.

Den tidligere suksesstreneren fra Nice, Lucien Favre, er mannen som skal forsøke å bringe Dortmund tilbake til gammel storhet. Med fire poeng i de to første kampene er han på riktig vei.

Dortmund imponerte i serieåpningen, da de slo RB Leipzig 4-1, men måtte nøye seg med 0–0 mot Hannover før landslagspausen.

Resultatet fra Hannover-kampen forteller ikke sannheten om den kampen. Dortmund var farlige offensivt og skapte massevis av sjanser mot Hannover. Både Marco Reus ogMax Philipp hadde skudd i stolpene i den kampen.

Favre håper at den spanske angrepsspilleren Paco Alcácer, som er kommet på lån fra Barcelona, skal være den målscoreren Dortmund har manglet. Det er ventet at den innleide angriperen starter på topp hos Dortmund mot Eintracht Frankfurt fredag. Han vil få støtte offensivt av kaptein Marco Reus og Christian Pulisic som ligger på hver sin kant.

Omer Toprak og Raphaël Guerreiro er begge ute med skader hos Dortmund., men jeg tror ikke de fraværene vil ha noen betydning.

Eintracht Frankfurt har i likhet med Dortmund byttet trener i løpet av sommeren, og den nye manageren Adi Hutter opplever en forsvarskrise før en av sesongens aller vanskeligste bortekamper.

Hutter mangler midtstopperne Timothy Chandler og Carlos Salcedo, mens Jetro Willems er suspendert etter å ha fått rødt kort i 2-1-tapet hjemme mot Werder Bremen. Den gode nyheten for Eintracht Frankfurt-fansen er at den kroatiske stjernespilleren Ante Rebic sannsynligvis er tilbake i denne kampen.

Problemet er bare at Frankfurt stinker på bortebane. De har tapt syv av de åtte siste bortekampene sine i Bundesliga. De skal få kjørt seg mot et Dortmund-lag som er godt skodd offensivt.

Marco Reus, Maximilian Philipp, Christian Pulisic og Jordan Sancho er blant de offensive spillere hos hjemmelaget som vil gjøre livet surt for et sveket Frankfurt-forsvar. Med Barca-spiller Alcanar også på plass lukter det svidd av Dortmund-angrepet. Etter fire scoringer hjemme på Idun Park mot Leipzig, har BVB scoret hele 16 mål på sine seks siste hjemmekamper.

Dortmunds offensive arsenal og at de historisk har vært et meget sterkt hjemmelag gjør at jeg tror denne matchen ender med Dortmund-seier. Jeg tror de vinner med to mål eller mer mot et svekket Frankfurt-lag som ikke trives på bortebane. Vertene har vunnet 33 av de siste 46 hjemmekampene mot Frankfurt.



AC Venezia – Benevento Calcio 2,40 – 2,65 – 2,70 B (spillestopp kl. 2055)

Venezia var nær ved å rykke opp til Serie A sist sesong. De tapte semifinalen mot Palermo i playoffen. Det er ventet at laget vil henge med i kampen om en playoffplass også denne sesongen, men de er neppe gode nok til å rykke opp.

Fjorårets suksesstrener Filippo Inzaghi har forlatt karnevalsbyen. Han trener Bologna i Serie A denne sesongen. Det er et tap for klubben.

Sesongen startet bra for Venezia. De slo Spezia 1–0 hjemme i serieåpningen, men de var ikke det beste laget i den kampen. I andre serierunden tapte de 0–1 mot Padova på bortebane. Det var et fortjent tap mot et lag som spilte mye mer direkte enn dem.

Selv om vertene har tatt tre av seks mulige poeng så langt, så har de ikke imponert spillemessig i de første to matchene. Venezia har i denne perioden også tapt i Coppa Italia mot Südtirol (0-1). Laget mangler storscorer Gianluca Litteri i fredagens match. Han er skadet.

Benevento på sin side ryket ned fra Serie A sist sesong, og de var det svakeste laget i den italienske toppserien gjennom stort sett hele sesongen.

De endte til slutt opp med fattige 21 poeng, 17 poeng bak SPAL som lå på plassen over nedrykksstreken.

Benevento har imponert i den italienske cupen, hvor de har slått ut Imolese (3–1) og Serie A-laget Udinese (1-2 etter ekstraomganger). De har kun spilt én Serie B-kamp så langt. Den endte 3–3 hjemme mot Lecce. Gjestene var heldige i den kampen og scoret på de få sjansene de skapte.

I landslagspausen spilte de treningskamp mot AS Roma. Den vant de 2-1, men hovedstadsklubben stilte ikke med sitt beste mannskap i den kampen.

Benevento skal være et bedre lag enn Venezia, og jeg synes 2,70 i odds på dem er ok. Denne kampen kan ikke spilles som singel, men jeg bruker den i en dobbel.

Fredagens dobbelttips er Dortmund med handikap + Benevento. Denne kombinasjonen belønnes med flotte 5,40 i odds. Spillestopp er klokken 2025.