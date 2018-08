Fulhams toppscorer forrige sesong er bare 18 år: - Kan bli en av verdens beste

TABELLTIPSET: 17.-PLASS - FULHAM

Det endte med sjetteplass for Fulham i Championship 2016/17-sesongen, som tapte for Reading i playoff til Premier League. Den gangen var Stefan Johansen og resten av Fulham svært skuffet.

- Det svir, innrømmet Johansen til Nettavisen for ett år siden.

- Men vi får prøve igjen neste sesong.

Det gjorde Fulham og nå er alt snudd for klubben fra London og mannen fra Finnmark. De er klare for Premier League, etter å ha vunnet playoff-turneringen i slutten av mai. Fulham slo Aston Villa 1-0 i finalen.

- The sky is the limit, for ham

Spilleren som imponerte mest forrige sesong i Fulham-trøya er bare 18 år gammel og et utrolig fotballtalent. Ryan Sessegnon er et navn verdt å huske, det mener i alle fall Stefan Johansen.

- The sky is the limit for ham, sa Johansen til Nettavisen om Sessegnon, som er en vaskeekte Fulham-gutt.

Sessegnon vokste opp like ved Craven Cottage og ble en del av Fulhams ungdomsakademi i 2008. Allerede på den tiden så man et stort potensial i den venstrebeinte spilleren.

Som 15-åring ble han fast inventar på Fulhams juniorlag før han året etter ble plassert på Fulhams A-lag. 17-åringen endte med smått utrolige sju mål på 30 kamper, som venstreback, i Championship under 2016/17-sesongen.

- Kan bli en av verdens aller beste

Forrige sesong spilte Sessegnon hovedsaklig som ving og endte opp med toppscorertittelen i Fulham, med 15 mål i serien og ett mål i playoff-kampene. Talentet noterte seg også for åtte målgivende pasninger etter endt sesong, noe som forøvrig gjør han til et potensielt varp på Fantasy Premier League (verdt 6,5).

Gjennom den fantastiske sesongen har den venstrebeinte vingen/backen blitt sammenlignet med Gareth Bale gjentatte ganger. I et intervju med Sky Sports ble han gjort oppmerksom på sammenligningen med Real Madrid-stjernen.

- Det er herlig å bli sammenlignet med en mann som Gareth Bale, men jeg trives best med å være Ryan Sessegnon, sa unggutten ydmykt.

Den unge engelskmannen blir fulgt nøye med på av de store Premier League-klubbene. Manchester United og Bales gamleklubb, Tottenham, er noen av lagene som følger Stefan Johansens lagkamerat tett og det med god grunn, skal vi tro nordmannen.

- Han kan bli en av verdens aller beste i sin posisjon. Han er også en utrolig jordnær person som jobber steinhardt hver dag. Fremtiden hans ser veldig lys ut, sa Norges kaptein om 18-åringen.

Nominert som årets unge spiller

På tampen av den fantastiske sesongen ble Sessegnon belønnet med en nominasjon som årets unge spiller i det engelske ligasystemet, og det uten å spille i Premier League. De andre nominerte var spillere som Harry Kane, Raheem Sterling, Leroy Sané, Ederson og Marcus Rashford.

For at man skal forstå hvor spesielt det er må det nevnes at det aldri har skjedd noensinne tidligere. Sessegnon vant ikke prisen dog, da Leroy Sané stakk av med seieren etter en fantastisk sesong i Manchester City.

Blir skrytt opp i skyene av manageren

Fulham-manager, Slavisa Jokanovic, har sett mange fotballtalenter i de forskjellige klubbene han har vært i, men når det kommer til hvilken spiller han ser på som den mest lovende, er det liten tvil om hvilket navn som dukker opp i hodet. - Jeg har trent mange spillere, som Stevan (Jovetic) og Adem (Ljajic), men denne mannen er virkelig spesiell. Å spille så bra i en så ung alder viser fantastisk kvalitet. Han han et stort potensial og en veldig sunn mentalitet. Jeg tror han kommer til å bli en toppspiller, sa Jokanovic om den unge vingen til Goal. Sessegnon er også full av lovord til manageren sin. 18-åringer mener Jokanovic fortjener mye av æren for sine egne prestasjoner. - Han har vært ekstremt viktig for meg og min karriere. Helt siden han gav meg ligadebuten mot Leeds (i 2016) har han hatt 100 prosent tillit til meg. Jeg forventet ikke at han skulle gi meg sjansen så tidlig, at jeg skulle spille fast førstelagsfotball som 16-åring. Det er et massivt «selvtillitboost» å bli valgt hver eneste uke i startoppstillingen når man er så ung, sa Sessegnon om manageren sin. Om Sessegnon tar Premier League med storm gjenstår fortsatt å se, men det ser svært lovende ut for unggutten. Han kommer til å kjenne på presset som alltid vil medfølge det å være et av Englands største talenter. Ryan Sessegnon har forøvrig en tvillingbror, Steven, som også spiller i Fulham. Steven er ikke et like stort talent, men han fikk sin debut for A-laget i Carabao Cup forrige sesong. Det kan fort hende vi får se brødreparet male Fulhams venstreside kommende sesong.

SAMMENLIGNES MED DE BESTE: Ryan Sessegnon under PFA awards i slutten av april. Der er han tydelig sammenlignet med de største talentene i engelsk fotball. Her ser man ham på en plakat sammen med Marcus Rashford og Leroy Sané, to av Premier Leagues største talenter.

Analyse av Fulham

Overganger:

INN:

Jean-Michael Seri (Nice)

Maxime Le Marchand (Nice)

Fabri (Besiktas)

André Schurrle (Borussia Dortmund)

Aleksandr Mitrovic (Newcastle)

UT:

Ryan Fredericks (West Ham)

George Williams (Forest Green)

Isaac Pearce (Forest Green)

Joe Felix (Queens Park Rangers)

Stephen Humphrys (Scunthorpe, lån)

David Button (Brighton)

Marek Rodak (Rotherham, lån)

Keepere:

Fulham har signert flere spillere denne sommeren, blant annet en ny førstekeeper. Fabricio Augusto Ramirez (Fabri) ble hentet fra Besiktas i slutten av juli og har skrevet under på en treårskontrakt med klubben.

Den spanske målvakten har blitt kåret som årets keeper i den tyrkiske ligaen de to siste sesongene og det forventes at han vil være Jokanovic’ førstevalg mellom stengene når Premier League sparkes i gang.

Forsvar:

Fulham spilte med en 4-3-3-formasjon forrige sesong i Championship og det ser ut til at de vil følge den samme taktikken i Premier League. På høyrebacken vil vi mest sannsynlig få se Cyrus Christie spurte opp og ned langs sidelinjen.

Londons eldste Premier League-klubb har hentet to spillere fra den franske klubben Nice dette overgangsvinduet. En av dem, Maxime Le Marchand, kan bekle rollen som midtstopper og venstreback.

Stopperparet, Tim Ream og Denis Odoi, fungerte godt sammen i Championship forrige sesong. Derfor ser det ut til at den nye franskmannen vil fylle rollen som venstreback, enn så lenge. Marcelo Djalo brukes som reserve i Fulham-forsvaret, det er tydelig at spanjolen trives best som midtstopper.

Midtbane:

Førstevalgene på midtbanen til Fulham lukter det Premier League-materiale av, synes vi. En av grunnene til dette er klubbens midtbanekjøp denne sommeren. Laget blir betydelig forsterket med nyervervelsen Jean-Michael Seri.

For ett år siden ble ivorianeren koblet til Barcelona på grunn av sine prestasjoner for Nice. Derfor var det mange som ble overrasket da Fulham meldte at 27-åringen var klar for det nyopprykkede laget.

I en 4-3-3-formasjon antas det at Seri vil bekle den dype rollen for Fulham, med Stefan Johansen og Tom Cairney på hver sin side. Både Johansen og Cairney har noen mangler i samme rolle, som Seri kan utfylle. Seris tempo, pasningskvaliteter og balanserte spill er noe Fulham sårt trenger for å kunne overleve i Premier League. Seris ankomst vil føre til at Johansen og Cairney også vil få utfolde seg mer på midtbanen offensivt.

Som erstattere på midtbanen finnes spillere det i stedet spillere det lukter Championship av på lang vei. Ibrahima Cissé, Kevin McDonald og Neeskens Kebano er alle gode spillere i Championship, men tempoet i Englands gjeveste liga kan bli en litt for stor utfordring for de tre. Det vil med andre ord bli viktig for Fulhams startende midtbanetrio å holde seg skadefrie gjennom sesongen.

GODT SAMARBEID: Tom Cairney (tv.) og Stefan Johansen fungerte godt sammen i Championship. Vil samspillet fungere like godt i Premier League?

Angrep:

Fulhams angrepstrio i front er ikke helt spikret ennå, da den er noe rullerende. Det ser dog ut til at André Schurrle (høyre) Aleksandr Mitrovic (midtspiss) og Ryan Sessegnon (venstre) blir de tre spillerne som vil starte for de hvite. Schurrle har tidligere spilt i Premier League med Chelsea og i en av hans første kamper i Premier League i 2013, scoret han hat-trick mot Fulham på Craven Cottage.

Han var også en del av laget da Chelsea tok Premier League-tittelen i 2014/15-sesongen. Selv om tyskeren forlot klubben til fordel for Borussia Dortmund midt i sesongen spilte han fortsatt nok kamper til å innkassere en Premier League-medalje. Fulham har altså hentet en spiller de vet kan score mål på det øverste nivået og som er i stand til å få til noe på egenhånd.

Fulham har mange offensive spillere som er klare til å hoppe inn, hvis det blir nødvendig. Aboubakar Kamara, Cauley Woodrow, og Rui Fonte, er alle klare til å steppe inn hvis det blir nødvendig for «The Whites».

Manager: Slavisa Jokanovic

Man må se helt tilbake til 1997 før man finner en manager (Ray Wilkins) i Fulham med høyere seiersprosent (47, 73 prosent) enn det Salvisa Jokanovic har for øyeblikket. Med en seiersprosent på 47,22 prosent har serberen ført Fulham til Premier League, og han har kommet for å bli.

Serberen har en enorm trenererfaringer fra forskjellige deler av verden. Jokanovic har vært manager i land som Serbia, Thailand, Bulgaria, Spania, Israel og England.

Serberen ansatte flere nye trenere og endret klubben i 2015, da han tok over som manager. Han jobber tett på spillerne sine og bruker de han mener er best, uansett alder.

FULHAM-MANAGER: Slavisa Jokanovic.

Se opp for: Ryan Sessegnon (18)

Engelskmannen sanket inn 24 målpoeng forrige sesong i Championship. Han har et enormt rykk og er en dyktig avslutter. Sessegnon var veldig viktig for klubbens opprykk og vil bli essensiell for Fulhams overlevelse i Premier League. Spilleren har selv uttalt at han drømmer om å spille hundrevis av Premier League-kamper og vinne Champions League, så denne spilleren har ambisjoner om å prestere enda bedre. For å klare det kan Sessegnon bli enda bedre til å avslutte og han må bli bedre på innleggene sine. Engelskmannens høyrebein er mye svakere enn det venstre, så der ligger det også et forbedringspotensial.

Les også: Ramadan Sobhi fikk hele Egypt på nakken etter spesiell manøver: - Det var bare litt lek

Plusser:

+ Gjort det strålende på overgangsmarkedet denne sommeren. Virkelig styrket stallen.

+ Farlig trio på topp med Ryan Sessegnon, Aleksandr Mitrovic og André Schurrle.

+ En dyktig og spennende trener i Slavisa Jokanovic

Minuser:

- Mangler kvalitet i forsvar i flere posisjoner

- Har få midtbanealternativer hvis noen av de tre sentrale spillerne skulle ryke ut med skade

Konklusjon:



Fulham har flere gode knapper å spille på denne sesongen, særlig fremover i banen, og derfor tror vi at London-klubben vil overleve sin første sesong tilbake i Premier League.

Hadde det ikke vært for at det nyopprykkede laget hadde hentet inn spillere som Schurrle, Seri og Le Merchand, ville det sett mye verre ut for Jokanovic' menn.

Både Tom Cairney og Stefan Johansen må forbedre spillet sitt denne sesongen og bevise at de er midtbanespillere gode nok for Premier League. Midtbaneduoen fikk det bra til i Chamionship og laget var kjent for å skape ligaens mest underholdende fotball. De klarer neppe det samme i Premier League, men de kommer til å gjøre det bra nok til å overleve, tror vi.

Slavisa Jokanovic har erfaring fra Premier League-spill (i Chelsea) og vet hva som skal til for å vinne fotballkamper på øverste nivå. Serberen har tilført en vinnerkultur i spillergruppen som de blir nødt til å ta med seg i Premier League.

Treningskamper:

7. juli: Crawley - Fulham 2-4 (Mattias Käit, Floyd Ama Ayité, Marcelo, Neeskens Kebano)

14. juli: Fulham - Reading 0-0

18. juli: Fulham - Fenerbache 0-3

21. juli: Lyon - Fulham 4-0

28. juli: Fulham - Athletic 3-1 (Neeskens Kebano, Aboubakar Kamara, Yeray (selvmål))

28. juli: Fiorentina - Fulham 0-0

1. august: Fulham - Sampdoria 0-1

4. august: Fulham - Celta Vigo