Gabrielsen la igjen beskjed i garderobeskapet da han forlot Molde: - Forundret meg ikke

Den ferske Toulouse-spilleren forlot Molde med to seriemesterskap og ett cupgull i bagasjen. Det blir arvtaker Stian Gregersen minnet på hver eneste dag.

MOLDE (Nettavisen): For før Gabrielsen satte kursen mot Frankrike, passet han på å legge igjen en beskjed på innsiden av garderobeskapet på Aker Stadion.

«2 seriemesterskap

1 cupgull

Håper du slår meg

Skipp out»

Det er beskjeden midtstopperen la igjen, ifølge et bilde lagkamerat Eirik Ulland Andersen la ut på Instagram tidligere i år.

Til slutt var det Stian Gregersen som overtok garderobeplassen til Gabrielsen. Foruten å være erstatteren til den tidligere MFK-kapteinen på stopperplass, blir han nå også påminnet forgjengerens trofeer hver gang han er på trening.

- Hehe, det gir meg motivasjon, det, sier Gregersen til Nettavisen på spørsmål om hva han tenkte da han åpnet Gabrielsens tidligere skap for første gang.

Han er ikke overrasket over stopperens påfunn.

- Nei, det forundret meg ikke at han kunne finne på noe sånt, forteller han og påpeker at han ikke har snakket med Toulouse-spilleren om forventningspresset som nå ligger på skuldrene hans.

- Jeg har gått rolig i gangene. Så får jeg heller ta det opp om det skjer, flirer han.

LAGKAMERATER: Gabrielsen og Gregersen har spilt sammen i Molde. Her fra 2018, før sistnevnte dro til Elfsborg. Foto: Anders Tøsse (NTB scanpix)

Gabrielsen: - Var til nestemann som kom

25-åringen kom fra Elfsborg og Allsvenskan ved årsskiftet. Siden den gang har både Gabrielsen og Vegard Forren forsvunnet, og den tidligere Kristiansund-spilleren er nå Erling Moes foretrukne partner til Martin Bjørnbak denne sesongen.

Nå høster han lovord fra nettopp Gabrielsen, som forteller at han ikke visste hvem som kom til å overta garderobeskapet hans.

- Det var bare til nestemann som kom. Jeg tenkte bare at jeg skulle si at hvis du skal sitte her, så får du gjerne gjøre det bedre enn meg, sier han til Nettavisen fra fødestua - kun noen få timer etter å ha blitt far til en liten gutt.

28-åringen har stor tro på Gregersen, som forlot nettopp Molde for å prøve lykken i Sverige i 2019.

- Stian kommer til å gjøre det veldig bra i ligaen i år. Han er en veldig god forsvarsspiller som det nesten er umulig å komme forbi. Han er utrolig kjapp, så er det at han må få spille og bli vant til å spille i Norge. Men som forsvarsspiller er han utrolig god, er Gabrielsens attest.

TROFE: Gabrielsen fikk med seg to seriemesterskap og et cupgull før han vendte snuten mot Toulouse. Foto: Jon Olav Nesvold

- Føler meg bra

Lørdag er Gregersen etter alle solemerker med fra start i toppoppgjøret mot Rosenborg på Aker Stadion.

Han er ute etter å bygge videre på samarbeidet med Bjørnbak etter at de to var sterke bidragsytere da Molde slo Aalesund 4-1 i serieåpningen.

- Vi har jo ikke spilt så alt for mye sammen, men vi fikk en bra start. Jeg synes vi gjorde en bra kamp, men så må vi ikke glemme at vi har Roseth og Sjølstad, så vi har fire gode midtstoppere.

Etter at Rosenborg skuffet med 0-0 i serieåpningen mot Kristiansund, kan Molde få en fem poengs luke ned til Eirik Hornelands mannskap dersom de vinner lørdag.

Gregersen erkjenner at Molde-laget vil være store favoritter til seriegullet med en slik luke, og skrur opp temperaturen ytterligere før et av norsk fotballs største oppgjør.

- Om det er fem poeng etter to runder, tror jeg det kan litt styr oppe i nord.

- Tror du Rosenborg vil være stresset når de kommer til Aker Stadion lørdag?

- Ja, det tror jeg nok. Men det blir ingen enkel kamp. Det kommer til å bli tøft, og vil være marginer som skiller.