Garantert norsk Eurojackpot-millionær i kveld

Visste du at du ikke trenger å ha et eneste riktig tall i Eurojackpot for å bli millionær?

Den norske tilleggspremien i spillet består av 1 million kroner og et reisegavekort verdt 100.000, og vinneren trekkes tilfeldig blant alle som har levert Eurojackpot hos Norsk Tipping.

Spill Eurojackpot før fredag kl. 19.00 for å være med i trekningen

96 millioner kan også bli dine

En svenske sikret seg førstepremiepotten forrige fredag. Blir det en nordmann prikker inn 5+2 rette tall denne uken?

Andrepremiepotten inneholder ca. 21 millioner kroner. Ikke så verst det heller!

Spill Eurojackpot her

Dette er de største premiene

Dersom du sikrer deg førstepremien på fredag, havner du nesten på topp ti-lista over de største utbetalingene i Norsk Tippings historie.

Slik ser den listen ut nå: