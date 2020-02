Haaland er nå en av de beste på FIFA 20

Noen stolte nordmenn ville ikke hatt vanskeligheter med å kalle Haaland for en av verdens beste allerede. Nå smaker han på FIFA-tronen også.

FIFA 20 har nå lansert det de kaller "Future Stars". Dette er spillere de mener vil prege fotballverden fremover med sitt enorme potensial. Disse spillerne er under 23 år gamle og er nå tilgjengelige gjennom pakker i spillet. Haaland er fortsatt tenåring, og er selvfølgelig å finne blant denne gjengen.

Se vårt Haaland-tips her!

Kortet hans har fått hele 92 (!) i rangering (se under). Rangeringene av spesialkortene skal reflektere hvor høyt de unge håpefulle kan komme med sine normalkort i fremtiden. Rett og slett hvor gode de kan bli hvis de klarer å utløse potensialet sitt.

Kortet kan by på stor styrke og fart. For de dribleglade har han derimot bare tre stjerner med ferdighetstrekk. På en annen side er hans kliniske skuddfot virkelig realisert i det nye kortet. FIFA-spillere vi har snakket med har blitt særdeles pirret av kortets egenskaper og er nå på jakt etter superspissen. Måltjuven er dog på ingen måte billig. I skrivende stund må du ut med snaue tre millioner FIFA-kroner ("coins") for å få kloa i han.