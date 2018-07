Hit reiser Lotto-millionærene på ferie

Når du drømmer om å bli Lotto-millionær, tenker du kanskje ofte på hva du skulle brukt gevinsten på? For mange er det sol, palmer og uforglemmelige opplevelser som opptar tankene når drømmemaskineriet settes i sving. Og mange av spillerne som vinner i Lotto setter også drømmene ut i livet.

En undersøkelse gjort blant Norsk Tipping sine spill-millionærer viser at 73 prosent sier at de har fått oppfylt en eller flere drømmer etter at de vant i Lotto. 38 prosent av respondentene i undersøkelsen har brukt deler av premien sin på å oppfylle reisedrømmer.

Reiselystne millionærer

Disse feriene reiser Lotto-millionærene på:

36 prosent reiser til sol og strand

31 prosent reiser til en storby

31 prosent reiser på chartertur

12 prosent reiser på norgesferie

8 prosent reiser på cruise





