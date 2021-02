Hvilket lag stiller Manchester United med?

Det er store sjanser for at du får se en haug med reserver i returoppgjøret i Europa Leauge.

Det ble lekestue for Manchester United på bortebane mot Real Sociedad. Med seier 4-0 skal veldig mye til for at hjemmelaget ryker ut av den nest gjeveste europeiske cupen.

Usikkert lag for Manchester United

Oddsen på hjemmeseier tilsier også at det er knyttet endel usikkerhet til hvilket lag som ikler seg rødt på Old Trafford. At målvakten blir Dean Henderson er nærmest opplest og vedtatt, og at Solskjær vil spare mange spillere før kampen mot Chelsea også særdeles sannsynlig.

Juan Mata er nok også ganske sannsynlig, og med 12 i odds som første målscorer tror også oddssetterne på dette. Rotasjoner i forsvaret tror vi også på, med Williams, Tuanzebe, Bailly og Telles som sannsynlige.

Hvem spiller i angrep?

Så er det usikkert hva slags angrep som Ole Gunnar kommer med, og nok en av grunnene til den relativt høye oddsen på hjemmeseier (1.90). Om Mason Greenwood blir spissen, som mange eksperter tror, er oddsen på han som første målscorer på 6 fristende.

Eller kanskje det blir den gamle kjenningen Adnan Januzaj hos bortelaget? Det gir 12 i odds. Det blir i såfall hans tredje mål i år, så det er ikke et spill som anbefales. Bortelaget vant for øvrig 4-0 i helgen, og svenske Alexander Isak lagde hattrick. Oddsen på han som første målscorer er 5.50.

Skader er det hos United. Donny van de Beek, Edinson Cavani, Paul Pogba, Scott McTominay og Phil Jones er alle ute.

Vi tror derfor på dette laget:

Henderson

Williams, Bailly, Maguire, Telles

Fred, Matic

Diallo, Mata, James

Greenwood

