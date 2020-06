Jonsson mener det vil begynne å brenne under føttene på Horneland ved tap mot Molde

Rosenborg-treneren var under hardt press store deler av forrige sesong. Ved tap lørdag kan pipa få samme lyd igjen, skal vi tro Joacim Jonsson.

MOLDE (Nettavisen): Eurosport-eksperten var langt fra imponert etter å ha sett RBK-lagets prestasjon i serieåpningen mot Kristiansund.

Etter kun å ha fått med seg ett poeng, kan det være fem poeng opp til seriefavoritt Molde ved tap på Aker Stadion lørdag.

Da vil presset igjen komme smygende på Horneland, ifølge Jonsson.

- Ja, selvfølgelig vil det begynne å brenne (under føttene, red. anm) da, og så har de Glimt hjemme i neste kamp. RBK kunne fått en «flying start» om de imponerte, men kampen mot KBK var et «deja vu» fra fjorårets serieåpning, forteller svensken til Nettavisen.

Han mener dårlig og statisk angrepsspill var gjennomgangsmelodien i 0-0-oppgjøret i serieåpningen, og påpeker at enkeltmannsprestasjoner fra Samuel Adegbenro var det trønderne først og fremst skapte offensivt.

- Det er bekymringsverdig. Og det tror jeg ikke stresser bare Horneland, men hele spillertroppen. Det er absolutt grunn til bekymring om man ser ut ifra den første serierunden, og det er ikke til å legge skjul på, er Jonssons knallharde dom.

- Vil få et mentalt strupetak

Han mener toppoppgjøret har fått en ekstra snert som følge av RBKs svake sesongstart.

- Horneland har sagt før denne sesongen at han vil få sparken om han starter like dårlig eller dårligere som fjoråret. Så får man jo ikke sparken etter to serierunder, det skjønner jeg også, men ved et Rosenborg-tap er man fem poeng bak Molde, sier han.

Den vil i så fall være en allerede forholdsvis stor luke opp til laget som forrige sesong endte 16 poeng foran.

- De vil ha et mentalt strupetak på Rosenborg om de vinner.

Svensken tror Horneland er avhengig av at hans lag gjør en god spillemessig prestasjon lørdag, noe som bare blir forsterket av at Molde må klare seg uten Leke James (suspendert) og kanskje Magnus Wolff Eikrem - to av Eliteseriens beste spillere.

- Hvis det viser seg at Molde da valser over Rosenborg uten dem, så kommer det til å sette seg i hodene på spillere og ledere i Trøndelag.

Mathisen: - Ser ikke ut som de har en offensiv plan

Horneland måtte tåle mye kritikk etter at han tok over Rosenborg før forrige sesong, men han fikk i noe større grad dreis på laget utover fjorårssesongen.

Adresseavisen-kommentator Birger Løfaldli skrev før serieåpningen mot Kristiansund at Horneland har noen uker på å bevise trønderne at han duger som Rosenborg-trener.

- I tillegg til en anstendig mengde poeng kreves det fremoverrettet angrepsspill som både begeistrer og som publikum kjenner igjen. Om dette ikke kommer på plass, vil ikke Horneland ha noen fremtid i Trondheim, skrev Løfaldli i sin kommentar før serieåpningen.

Prestasjonen mot Kristiansund var ikke noe særlig lysglimt i så måte, og TV 2-ekspert Jesper Mathisen påpeker viktigheten av at Rosenborg fremstår på en god måte lørdag.

- Leverer Rosenborg en dårlig prestasjon og taper lørdag, så vil mye av det maset som var ifjor blusse opp igjen, og det er helt naturlig, forteller han til Nettavisen.

Han forteller at ett poeng mot Kristiansund ikke var noen krise isolert sett for Horneland, men understreker at måten poenget kom på volder grunn til bekymring i Trondheim.

- Det ser ikke ut som de har en offensiv plan, og de har jo spillere som er veldig mye bedre enn de klarer å vise for øyeblikket. Det er et eller annet som ikke stemmer, så blir det spennende å se om kampen mot Molde kan være noe som får ut det beste av de gutta, avslutter han.