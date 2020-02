Klubbpresidenten bekrefter at fremtiden ligger i Ødegaards hender

Spilleren skal være ønsket på Santiago Bernabeu neste sesong, men hva ønsker Martin Ødegaard selv?

På torsdag herjet Martin Ødegaard med egne lagkamerater i Real Madrid i den spanske cupen.

I Marcas kamprapport het det at Ødegaard «er i ferd med å vokse seg til en toppspiller», og at hans «nydelige førstetouch» var med på å senke Zinedine Zidanes mannskap.

Forklarer Ramos-situasjonen



Underveis i cupoppgjøret mellom Real Madrid og Real Sociedad fikk vi servert bilder av en stadig mer frustrert Sergio Ramos, som på et tidspunkt slang noen ukvemsord i retning Martin Ødegaard.

Den direkte oversettelsen av hva spanjolen sa gjør seg ikke på tekst, og senere i oppgjøret skal også Ramos bedt Ødegaard om å unnskylde for en takling Ødegaard satt inn på Real Madrid-kapteinen:

- Jeg så at Ramos slang med leppa mot Ødegaard, men det der handler jo litt om selvbildet til Ramos og hans evne til å sette motstanderen ut av spill. Det er jo et psykologisk spill i kampen. Jeg vil tro at Ramos tenker at han kan sette Ødegaard litt av spill, kanskje gjøre han litt usikker. Derfor reagerer han kanskje sånn, at han rett og slett kan sette nordmannen ut av spill, forklarer Veland.

Veland sammenligner utbruddet til Ramos med uttrykket «fu** off» som brukes hyppig i Premier League, eller «din drittsekk», som ikke er uvanlig å høre i Eliteserien.

- Den direkte bokstavelige oversettelsen til norsk gjør sitatet så mye verre enn det egentlig er i kampens hete. Det er sånn som blir sagt på treningsfeltet mellom lagkamerater. Det er en dagligdags ting å si. Det er et uttrykk man bruker for å vise misnøye, det er jo ikke et positivt ladet ord. Jeg hadde ikke selv sagt det ved alteret, men det kan ikke tolkes på norsk slik den litterære oversettelsen blir. Det at han ber han om å si unnskyld tror jeg er mer en hierarki-greie. Vis litt respekt, mer eller mindre. Kanskje er det fordi det nettopp er Ødegaard at han velger å «ta han» litt – som en langsiktig opplæring.

Ramos skal for øvrig ha vært en av de som tok Ødegaard godt i mot da han først ankom Real Madrid, og det har ikke vært antydninger til gnisninger mellom de to tidligere.

- Jeg kjenner ikke relasjonen mellom de to, men Ramos var en av lederne da Ødegaard kom inn. Ramos har alltid – naturligvis – vært en spesiell person for Ødegaard. Han er kapteinen i Real Madrid. De har møttes flere ganger med klubb- og landslag og du ser at de har en god tone både før- og etter kamp.

Klar tale fra direktøren

I kjølvannet av seieren i cupen dukket det opp nye påstander om at Real Madrid ønsker å hente tilbake supertalentet allerede ved sesongslutt - til tross for at låneavtalen med Real Sociedad strekker seg over to sesonger.

Nå bekrefter klubbdirektøren i Real Sociedad, Jokin Aperribay, at det hele er opp til spilleren selv.

- Hvis vi oppnår målene våre, er det lettere at han blir. Men vi får se. Vi håper at han blir hos oss i to år, som er det vi har snakket med Real Madrid og spilleren om. Vi håper han blir, sa Aperribay til Cadena Ser.

Og understreker:

- Avtalen mellom klubbene varer over to år.

LAGKAMERATER: Men spørsmålet er om Martin Ødegaard og Toni Kroos spiller i samme farger neste sesong. Foto: Javier Soriano (AFP)

I Spania er det ikke lov med utlån over to år. Dermed låner de spilleren ut for én sesong av gangen, men det ligger ved en såkalt «gentlemans agreement» om at det vil bli over to år.

På spørsmål om Ødegaard selv er den som har det siste ordet i saken, var svaret fra sportsdirektøren raskt og kontant:

- Det stemmer.

Få, om noen, kjenner La Liga bedre enn Petter Veland. Eksperten forteller til Nettavisen at han er av samme oppfatning som Aperribay - og deler sin klare mening om hva han mener Ødegaard burde gjøre ved sesongslutt.

- Fem personer må signere dokumentene

- Rent formelt så kan ikke to klubber i La Liga bli enige i 2019 om at en spiller skal bli til 2021. Reglementet forhindrer det. Kun en sesong av gangen. Uten at jeg har hatt innsyn i selve avtalen så har jo Ødegaard og klubbene selv bekreftet at det ligger en intensjonsavtale der om at dette skal være over to år, sier Veland til Nettavisen.

Og forteller videre:

- Det finnes dog en mulighet til å komme seg ut av den avtalen, for den er ikke spikret 100 prosent. Det har blitt spekulert i at dette i så fall vil koste Real Madrid noe. Så har jeg blitt fortalt at det ikke nødvendigvis stemmer helt, at det kommer litt an på øyet som ser. I dag betaler jo Real Sociedad lønna til Ødegaard, og hvis han ikke er der neste sesong, så slipper jo klubben å betale det – noe som igjen blir en del av regnestykket. Hvis Real Madrid vil ha Ødegaard tilbake, så koster det egentlig ikke mer enn en ripe i lakken i forholdet til Real Sociedad.

TA MULIGHETEN: Petter Veland mener Martin Ødegaard burde gripe muligheten til å fortsette utviklingen i Real Sociedad. Foto: Øystein Klock (MTG)

Det er heller ikke slik at det er automatikk i «forlengelsen» til Ødegaard på Anoeta Stadium, forteller La Liga-eksperten.

- For at Martin Ødegaard skal spille neste sesong i Real Sociedad, så er det minst fem personer som må skrive under på dokumentene. Det er Ødegaard selv, hans agent, klubbpresidentene i begge klubbene og vedkommende i La Liga som har ansvaret for det. Det er fortsatt en jobb for å få intensjonsavtalen til å tre i kraft. Det er ikke automatisert, man må fysisk inn i avtalen man har blitt enige om å inngå, forklarer Veland.

I et oppgjør hvor Real Madrids stjernegalleri tidvis ble feid av banen av sin egen lånesoldat, er det ikke rart at spansk presse fremmer idéen om å bringe tilbake Ødegaard til landets hovedstad før neste sesong.

Selv mener Petter Veland også at han må gripe muligheten, men det er ikke forslaget om klubbskifte La Liga-eksperten sikter til. Veland står fast på det han har ment i lang tid allerede, at Ødegaards videre utvikling er best tjent i den klubben han spiller for i dag.

- Fotballen er heldigvis ikke så enkel at du kan sette en god fotballspiller i et bedre lag så blir fotballspilleren automatisk bedre. Heldigvis er det ikke sånn, for da hadde fotball vært fryktelig enkelt. Det er ingen som vet hvor god Ødegaard hadde vært ved siden av Kroos, Modric og Casemiro. Plutselig så hadde spranget blitt fort stort, med tanke på krav til lagkamerater, hvor fort det går, spillestil, hvor godt han passer inn i garderoben – dette er ting man ikke vet før det har gått en periode. Jo mer ballast og tyngde Ødegaard har før han begir seg ut på oppgaven om å sikre seg en plass på Real Madrids midtbane, jo bedre.

- Hvis han allerede er sikret en ny sesong i Real Sociedad – ta den. Ta den! Da har han fortsatt en kontrakt med Real Madrid når den sesongen er over. Det er ingenting som tilsier at den utviklingen hans ikke skal fortsette utover våren og inn i neste sesong.

På søndag får Martin Ødegaard nok en gyllen mulighet til å sette fyr på La Liga når Athletic Bilbao kommer på besøk til San Sebastian.

