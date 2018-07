Kompiser vant halv million - vil på heisatur

Et lynspill gjorde at to kamerater fra Buskerud kan gå inn i sommerferien med litt ekstra.

Tirsdag denne uken vant de nemlig 500.500 kroner etter å ha hatt ni rette i Keno. Keno er et lyspill og det trekkes nye vinnere hver kveld. Premiene er helt opp til 20 millioner kroner.

- Vi spilte sammen og leverte et lynspill på morgenen tirsdag, sier den ene mannen til Norsk Tipping.

De to ønsker å være anonyme.

- Hva har dere lyst til å bruke gevinsten på?

- Vi får kanskje ta oss en skikkelig heisatur, flirer den ene av vinnerne.

De spilte på nivå 10 - og med ni rette stakk de altså av med en halv million.