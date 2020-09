Kongsvinger må klare noe ingen har klart på ti år

Laget som har ligget ned sist i 1. divisjon etter halvspilt serie, har de ni siste sesongene rykket ned.

Lillestrøm har allerede vunnet to ganger mot Kongsvinger denne sesongen. Først 2-1 i treningskamp i februar, og deretter vant de 3-0 på Gjemselund i august. Vi tror også LSK vinner mandagen match, men et desperat KIL-ag kan gi dem kamp om poengene.

Lillestrøm - Kongsvinger (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,10 (spillestopp kl. 17.55)

OBOS-ligaen. Lillestrøm har våknet. Etter 1-0-seieren på Alfheim sist, har de for alvor meldt seg på i oprrykkskampen igjen. Nå ligger romerikingene på fjerdeplass med 26 poeng. De har fire poeng opp til Sogndal som innehar den siste direkte opprykksplassen.

Uten tap etter Bergmann Sigurdarson-signatur

I comebacket på Åråsen mot Ranheim skadet Björn Bergmann Sigurdarson et ribbein. Det gjorde det umulig for ham å spille mot Tromsø. Selv om den islandske spissen bare har vært på banen i 61 minutter for Lillestrøm, har aget fått en opptur etter at han signerte for klubben. LSK har spilt syv kamper siden 14. august, og statistikken viser fire seire og tre uavgjorte. De er formlaget i OBOS-ligaen sammen med Sogndal i denne perioden.

Bergmann Sigurdarson kan være tilbake igjen mot KIL. Kind Mikalsen var med i troppen på Alfheim, men ble sittende på benken. Han har slitt med et vondt kne. Alexander Sannes pådro seg en kneskade under oppvarmingen i Tromsø og er usikker. Ebiye Moses var syk sist, og det er uklart om han kommer på banen mot Kongsvinger.

De vant 3-0 i det omvendte møtet på Gjemselund mellom lagene for en liten måned tilbake.

Skrekkstatistikk

Kongsvinger var nevnt som en mulig outsider i opprykkskampen denne sesongen. Slik har det ikke gått. KIL er nest sist med 13 poeng og har kun HamKam bak seg etter halvspilt serie. Det er en dyster statistikk. Vi har sett hvordan det har gått med lagene som har ligget ned sist i 1. divisjon etter 15 spilte kamper de ni siste sesongene. Fasiten vil ikke folk i Glåmdalen like, for alle lagene som ligger der KIL er i dag har rykket ned. Det siste lagene som lå på nest siste plass etter 15 kamper og overevde var Mjøndalen i 2010-sesongen.

I forrige serierunde tapte KIL 2-4 hjemme mot Åsane. På bortebane har glåmdølene 2-2-4. Keeper Sahlgren og Røer er begge ute med skade.

Kongsvinger-fansen opplever en tung sesong. Foto: Heiko Junge (NTB)

Kongsvinger har kun tapt én av de siste fire bortekampene. Det eneste tapet i denne perioden kom mot opprykksjagende Sandnes (0-1).

Lillestrøm har funnet formen, og kommer til å ta mange poeng fremover. Vi tror også at de vinner mot KIL hjemme på Åråsen, men resultatene til Kongsvinger den siste tiden kan tyde på at de må jobbe for poengene.

I tre av de fire siste kampene til Kongsvinger har det stått 0-0 til pause. Med tanke på at LSK kun har ledet til pause i to av syv hjemmekamper så langt, så mener vi det er et interessant å gå for uavgjort til pause og LSK-seier til slutt. U/H-spilet gir flotte 4,10 i odds. Det er spillbart.

