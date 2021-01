Leeds må temme Englands mest effektive spiss

Max Watters. Merk deg navnet først som sist. 21-åringen er ettertraktet i England og er mannen Crawley Town må sette sin lit til i FA-cupoppgjøret mot Leeds.

Etter en non-league-karriere som tenåring, ble Max Watters profesjonell da han signerte for Doncaster Rovers i 2018-2019-sesongen. Han fikk lite spilletid i løpet av perioden i klubben, og etter å ha vært utlånt til flere non-league-klubber fra Rovers, ble han frigitt av Doncaster i sommer før han dro videre til Crawley Town i oktober 2020.

Crawley var smarte som hentet Watters. På 18 kamper han har spilt siden signeringen, har han scoret 16 mål for klubben - seks mål mer enn oen annen spiller i 2020-2021.

Men oppholdet hans i Crawley ligger an til å bli kortvarig. En rekke klubber er linket til spissen, og en overgang kan være på trappene allerede i løpet av januarvinduet.

Peterborough-manager, Darren Ferguson, som hentet Watters til Doncaster er interessert i angriperen, og Crawley, som vet også Premier League-klubber har ham i kikkerten, har allerede avvist et bud fra Championship-klubben Swansea, i følge the Guardian.

Crawley Town - Leeds - Max Watters scorer mål - 3,30 (spillestopp søndag kl. 14.25)

FA-cup, 3. runde. Max Watters er i kjempeform. Blant klubbene på de fire øverste nivåene i engelsk fotball, er Watters spilleren som scorer flest mål per minutt enn noen annen spiller som har vært på banen i mer enn 1000 minutter.

Han har scoret 13 League Two-mål, noe som gjør at han nå har scoret ett mål hvert 79 minutt.

Crawley har scoret minst ett mål i 13 av de siste 14 kampene, og Max Watters vil få rom og muligheter til å score mot et Leeds-lag som kaster alle mann i angrep. Oddsen på at Watters scorer mot Leeds er 3,30. Det er spillbart.

Crawley Town - Leeds (Over/Under ant. mål pause 1.5) - Over 2,00 (spillestopp søndag kl. 14.25)

FA-cup, 3. runde. Søndagens kamp i 3. runden i FA-cupen er den største kampen i Crawleys 125-årige historie.

John Yems' Crawley-lag er ubeseiret i ni kamper på rad, men holder til 62 plasser under Marcelo Bielsas lag i ligasystemet, og de er store underdogs før kampen mot Premier League-laget.

Leeds er fullstendig klar over at de kun har tatt seg videre fra tredje runden i FA-cupen fire ganger de siste 18 årene, og at de har gått på flere pinlige cupsmeller de siste årene.

Marcelo Bielsa vil derfor ikke ta lett på oppgaven mot Crawley søndag, og han gjorde det klart på fredagens pressemøte at han ikke ville gi noen debutanter sjansen i startelleveren.

Leeds forsterkes defensivt

Leeds-manageren får tilbake kaptein Liam Cooper, i tillegg er Diego Llorente også friskmeldt, men Bielsa har påpekt at spanjolen vil bli matchet forsiktig.

Robin Koch er ute. Det er også langtidsskadde Gaetano Berardi og Adam Forshaw, mens Tyler Roberts, som gikk glipp av kampen mot Tottenham sist helg er fortsatt utilgjengelig.

Bielsa har tidligere brukt benkeslitere og U23-spillere i cupene, men Leeds sitt U23-lag skal i aksjon mandag, og det betyr antakeligvis at det ikke blir mange nye ansikter på banen for Leeds på Broadfield Stadium.

Jack Jenkins, Charlie Cresswell og Niall Huggins har alle vært innom Premier League-troppene hos Leeds nylig, og de er trolig de mest aktuelle spillerne til å få sjansen i denne kampen.

Leeds Uniteds tropp til FA-cupkampen: Mesiler, Ayling, Cooper, Poveda, Bamford, Alioski, Casilla, Llorente, Dallas, Costa, Raphinha, Hernandez, Rodrigo, Struijk, Harrison, Phillips, Davis, Caprile, Cresswell, Klich, Shackleton, Jenkins, Casey, Huggins.

I de syv siste kampene til Leeds i Premier League har det vært i snitt 4,85 mål per 90. minutt. Det blir alltid mange mål i kampene til Yorkshire-laget, og vi tror de også skaper god underholdning i FA-cupen.

I seks av de syv siste Premier League-kampene til Leeds har det vært scoret to mål eller mer i løpet av første omgang. Vi tror det scores to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene i denne kampen.

Oddsen på at det scores over 1,5 mål i løpet av første omgang gir 2,00 i odds. Det er greit.

