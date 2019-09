Lotto-millionærer er ikke helt som andre millionærer

«Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer» er Lottos reklamekonsept som har eksistert i mer enn 25 år. Nå lanseres den 53. reklamefilmen i rekka.



Se reklamefilmen øverst i saken!

Filmen handler om Kjetil, eller «Sjetil», som han selv sier. Han har slitt med «kj»-lyden hele livet og får stadig høre fra andre hvor håpløst nettopp det er. Når han blir Lotto-millionær tar han saken i egne hender. Sjetil bestemmer seg for at tida er inne for at verden kan være på hans premisser en periode.

- Vi håper du syntes filmen er sjempebra! Og hvis du i tillegg synes den kj-lyden er litt sjinkig selv, så kan vi glede deg med at Sjetil og Lotto faktisk lanserer sjylling-sjøttdeig i samarbeid med Coop i disse dager. Og dersom du skal på kino, så kan du nå invitere med sjæresten på Saga Sjino, sier kreativ konsulent Tove Kristin Liberg i Norsk Tipping.

Snart får du faktisk kjøpt Lotto-millionæren Sjetils sjylling-sjøttdeig i Coops butikker. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

POL og Einar Film står bak Lottos nye reklamefilm, og det er selveste Aksel Hennie som har regissert den.

- Dette er jo egentlig en klassisk hevnen-er-søt-film, og vi håper mange vil sjenne seg igjen i Sjetil, sier teamet hos POL.

Drømmer du om å bli Lotto-millionær? I snitt får vi tre nye Lotto-millionærer hver lørdag.

(Vinnersannsynligheten for sju rette i Lotto er 1:5,4 millioner pr. rekke.)