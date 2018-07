Mann fra Narvik ble Eurojackpot-milionær: - Jeg trodde først det var varmen

Den heldige mannen fra Narvik ble Eurojackpot-millionær fredag 27. juli da han vant den nasjonale premien på 1 million kroner. Mannen vant også et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

- Nei, du tuller vel ikke? Jeg blir helt målløs jeg nå. Det stemmer jo at jeg har kjøpt en kupong. Jeg trodde først det var varmen som spilte meg et puss her, det er varmt i Narvik i kveld, sier han til Norsk Tipping mens han ler godt.



- Gratulerer så mye! Er du en heldig type?

- Jeg har noen vunnet småbeløp i Eurojackpot tidligere, men ikke på denne størrelsen. Nå er det mange steder jeg har lyst til å reise, og jeg vil se mer av Europa, men vi får høre hva resten av familien har lyst til. Aller først skal vi feire, så tusen takk, sier den glade Eurojackpot-vinneren fra Narvik.

Fredag 27. juli ble følgende vinnertall trukket ut:

Hovedtall: 40 - 50 - 43 - 2 - 22

Stjernetall: 8 - 3

Ingen tok førstepremiepotten i Eurojackpot denne uken, så fredag 3. august er det cirka 171 millioner kroner i førstepremie og rundt 23 millioner i andrepremie

