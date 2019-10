Minnesota og Zucca har et jerngrep på Jets

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Tippetips: Bonuspotten skal ut på midtukekupongen

Oddsdobbel: Nå er det slutt på moroa for Nord-Irland

Oddssingel EM-kvalik: Wales må unngå tap

Spillsenteret: Vi har vurdert torsdagens viktigste kamper

V65 Øvrevoll: Praktfull V65-omgang på Øvrevoll

V5 Drammen: Lunsjbankeren vinner den tunge veien om nødvendig

V4 Boden: Deilig lunsj med mulig skrellobjekt i Boden

Etter noen labre dager på langoddsprogrammet, er det et betydelig mer sprekt program vi har foran oss torsdag. Det er endelig klart for EM-kvalifiseringskamper og hele ti kamper skal spilles torsdag. Ellers er det full rulle på ishockeyen, med serierunder både i Getligaen og i SHL. Natt til fredag er det hele 11 kamper i NHL.

Fredag er det ca 289 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 2,10 - 3,85 - 2,50 B (spillestopp kl. 0155)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild får det ikke til å stemme i sesonginnledningen i NHL. De har tapt de to første kampene i 2019-2020-sesongen, til tross for at de spillemessig gjorde en bra kamp i Denver da de tapte 2-4 mot Colorado Avalanche.

Ryan Suter (ett mål, to assists) og forsvarskollegaen Matt Dumba (ett må og én assist) er de eneste to spillerne med mer enn ett poeng i de to første kampene for Minnesota, som tapte 2-5 mot Nashville Predators i sesongåpningen.

Forwardene Jason Zucker og Zach Parise, som hver scoret tre ganger på fem kamper mot Jets sist sesong, har scoret de to siste målene til Wild.

Zuccarello venter fortsatt på sitt første poeng som Minnesota-spiller. Han har bare hatt tre skudd på mål i de to første kampene, og har ikke verken scoret eller hatt målgivende pasninger så langt. Wild-laget har flere spillere med solid rutine i NHL, og de må stå frem nå.

Kan sesongens første seier komme i MTS Centre? Ja, tror jeg. Minnesota hadde et jerngrep på Jets sist sesong. De vant alle fem kampene mot Winnipeg sist sesong. I de to bortekampene i MTS Centre forrige sesong vant Wild henhodsvis 3-2 og 3-1.

Minnesota har ikke hatt kamper siden lørdag, mens Jets spilte borte i Pittsburgh så sent som natt til onsdag. At Winnipeg har mindre hvile enn Wild kan ha betydning. Jeg mener også at gjestene er forsterket foran denne sesongen, og de kan overraske i Winnipeg i natt.

Jets har spit fire bortekamper før de i natt tar i mot Minnesota ti sesongens første hjemmekamp. De har hatt en rekke skader og suspensjoner på nøkkelspillere i starten av sesongen. De manglet forsvarsspillerne Dustin Byfuglien, Josh Morrissey, Nathan Beaulieu og Dmitry Kulikov i tirsdagens 4-1-seier mot Penguins.

Kulikov kan være tilbake etter å ha vært med på fødselen til sitt andre barn tidligere denne uken, men Morrissey må antakeligvis stå over sin tredje kamp på rad.

Winnipeg-forwardene Mark Scheifele og Patrik Laine har hver ett mål og fem målgivende pasninger på de fire første kampene. Forward Blake Wheeler står med to må og en målgivende så langt.

Jets spiller sin første hjemmekamp i natt, og jeg forventer at de vil forsøke å levere underhodende hockey foran hjemmepublikummet. Minnesota har bare spit to kamper, men har ennå til gode å vinne. De har en svak statistikk mot lagene i Central Division, hvor de står med 6-22 på de 28 siste kampene. Men de slo Jets i alle fem kampene sist sesong. Jeg tror historien gjentar seg i natt.

Wild har åpnet sesongen med to tap, det er ikke veldig bra, men de har også møtt to av de beste lagene i ligaen. Minnesota har vist at de har et godt tak på Winnipeg, og jeg tror sesongens første seier kan komme natt til fredag. Oddsen på Wild-seier er 2,60 Det er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!