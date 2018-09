Når er du født? Svaret kan sikre deg 100.000 kroner!

Dersom du ennå ikke har lagret vinnertelefonnummeret til Norsk Tipping, kan det være lurt å gjøre det nå med det samme. 625 60 000!

Telefonen fra Hamar skal nemlig ringe fire tilfeldige navn, som vinner 100.000 kroner hver. Blir det deg? Bli med i konkurransen her!

Ta telefonen først og vinn

Fra 17. til 30. september kan alle som er over 18 år være med i trekningen om å bli oppringt fra Telefonen fra Hamar. Den første som svarer, vinner 100.000 kroner!

Det eneste du trenger å gjøre er å registrere ditt fornavn, fødselsår og mobilnummer her.

Slik fungerer konkurransen

Slik avgjøres det hvem som blir den første vinneren i konkurransen.

Du kan melde deg på i konkurransen helt fram til klokka 12.00 søndag 30. september.

For å finne den første av de fire vinnerne, trekker vi vi ut ett tilfeldig år blant alle de registrerte fødselsårene i konkurransen torsdag 20. september.

Informasjon om hvilket år som er trukket ut blir annonsert på norsk-tipping.no og på Norsk Tippings Facebook-side.

La oss si at vinneråret ble 1992. Om du er født i 1992, har du i hvert fall god grunn til å melde deg på i konkurransen før konkurransens første livesending på Facebook mandag 24. september klokka 19.00. I livesendingen skal vi nemlig begynne å ringe folk som er født i vinneråret og som har meldt seg på i konkurransen.

Før livesendingen gjøres det en ny trekning blant alle som har dette fødselsåret for å avgjøre i hvilken rekkefølge de skal ringes opp i under sendingen.

Dersom den første personen på lista ikke tar telefonen, ringer Norsk Tipping neste på lista med samme fødselsår. Den vi ringte først har da gått glipp av 100.000 kroner, men vil få en fin mobil i trøstepremie.

Så snart noen tar telefonen, har vi kåret den første av fire vinnere.

En total oversikt over når Norsk Tipping trekker hvert av de fire vinnerårene og når vi har livesendinger på Facebook finner du på konkurransesiden her.

Du kan melde deg på i konkurransen under hele konkurranseperioden, men trenger bare å melde deg på én gang for å være med i alle trekninger. Du trenger ikke være kunde hos Norsk Tipping for å delta i konkurransen.

Premiedryss direkte på Facebook

Hvert vinner får sin egen livesending på Norsk Tippings Facebook-side. 24., 26., 28. og 30. september vil deltakerne med de ulike vinnerårene ringes opp, og du kan følge med direkte.

Det kjøres dessuten konkurranser med premier til følgere underveis i sendingen, så det kan være lurt å følge med selv om du ikke er født samme år som er blitt trukket ut.

Og du, husk å ta telefonen når vi ringer, da! Lykke til.

Registrer deg og bli med i konkurransen her.

(Vinnersannsynligheten er todelt: 1:antall påmeldte deltakere, 1: antall deltakere som har det forhåndstrukne fødselsåret.)