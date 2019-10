Odd virker uslåelige på hjemmebane

Det er fotball fra de britiske øyene som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er seks kamper fra Premier League, i tillegg er det full serierunde i Championship, League One, League Two og i National League. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesiga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles det en interessant kamp i Eliteserien, hvor medaljejagende Odd tar i mot et Vålerenga-lag i krise.

NB: Det er 14 millioner kroner i Lotto-potten lørdag. Klikk her for å levere kupongen før klokken 1800!

Odd - Vålerenga 1,72 - 3,85 - 4,30 H (spillestopp kl. 1755)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Nå er det krise i VIF. Etter 1-1 hjemme mot Ranheim sist, har Ronny Deilas menn spilt ni kamper på rad uten seier. Den siste seieren til Enga kom hjemme mot Bodø/Glimt 5. juli.

Det er ingenting som tyder på at VIF plutselig skal ta tre poeng i Telemark på lørdag.

Odd er Eliteseriens beste hjemmelag. Dag-Eilev Fagermos menn er ubeseiret i sine tolv kamper på Skageraak Arena denne sesongen. Fasiten viser 10-2-0 og 25-10 i målforskjell.

Vålerenga på sin side har kun vunnet to av elleve bortekamper denne sesongen, og de har tapt begge de to siste kampen de har spilt i Skien. Oslo-aget er i elendig form, og det er ingenting som tyder på at de skal klare å hamle opp med et Odd-lag som jakter medalje.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Det har haglet med kamper for Odd i det siste. Skienslaget har blant annet smadret Sarpsborg 08 på Skagerak Arena, tatt seg videre til semifinalen i cupen og innkassert tre poeng etter en høydramatisk bortekamp mot Strømsgodset i forrige runde. De har ale muligheter til å ta medlje.

Oldrup er fortsatt ute her, noe som betyr at Odin Bjørtuft fortsetter som anker på midten.

Vålerenga må gjøre noe ingen andre lag har klart denne sesongen, om de skal få med seg tre poeng fra Telemark lørdag; nemlig vinne. Odd er uslåelige på Skagerak Arena. Jeg tror Eliteserien beste hjemmelaget sørger for at ale tre poengene bir igjen i Skien. 1,72 i odds på H er litt tynt, men det funker i en dobbel.

Nottingham Forest - Brentford S 2,45 3,25 2,40 H (spillestopp kl. 1555)

Det er tett som hagl i toppen av Championship. Det var bare fire poeng som skiller Charlton på åttendeplass og Swansea som er serieleder. Nottingham Forest ligger på fjerdeplass, men skogvokterne er kun to poeng bak tabelltoppen. De hadde muligheten til å klatre helt til topps i midtuken, men klarte bare 1–1 mot Blackburn.

Til tross for at de Nottingham Forest er ubeseiret i de ni siste kampene i ligaen, har bookmakerne gjort dem til en outsider i lørdagens hjemmekamp mot Brentford. Litt merkelig, synes jeg. Sabri Lamouchi har klart å gjøre Forest stabile, noe en rekke andre managere ikke har maktet å få til.

Brentford slo Barnsley sist helg, og i midtuken spilte de 1–1 mot Bristol City. Brentford har kun vunnet tre av de siste ti kampene så langt, og Thamas Frank og laget hans ligger nede på 15.-plass før helgens kamper. En seier mot Barnsley er ikke akkurat et tegn på stor fremgang. The Tykes er i dårlig form, og tapet mot Brentford kom i en rekke med svake resultater. Gjestene har tapt tre av de fire siste bortekampene, og jeg tror de også får problemer mot et Forest-lag som sikter mot Premier League.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Med tanke på den dårlige bortestatistikken til Brentford, er det rart at de er gjort til favoritter i denne matchen. Forest snuser på de direkte opprykksplassene, og rekken av kamper uten tap viser at The Bees vil få trøbbel her. Vertene har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene, og jeg tror de også tar tre poeng i denne.

Lørdagens dobbelttips er Nottingham Forest + Odd. Denne kombinasjonen gir herlige 4,21 i odds. Spilestopp er klokken 1555.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!