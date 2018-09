4,10 i odds på Lillestrøm-seier

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på de to siste kvartfinalene i cupen her hjemme. I tillegg er det to kamper i Allsvenskan, to kamper fra La Liga, to kamper fra Serie A og en kamp fra tysk 2. Bundesliga. LSK kvinner skal i returmøte mot russiske Zvevda Perm 16-delsfinalen i Champions League og har med seg 3–0 ledelse fra hjemmekampen, mens Lyon og Ada Hegerberg tar imot Avaldsnes etter at de vant 2–0 på Karmøy. I tillegg er det full runde i Eliteserien i ishockey her hjemme og det er full runde i svenske SHL.

Lillestrøm – Bryne FK pause/fulltid dobbel U/H 4,10 (spillestopp kl 17.55)







Kvartfinale i cupen. De regjerende cupmesterne Lillestrøm kjemper for å overleve i Eliteserien. Kanarifuglene ligger på nest sisteplass med 22 poeng, men de har kun ett poeng opp til Stabæk som ligger på plassen over nedrykksstreken.

Det viktigste for Lillestrøm er å beholde plassen i Eliteserien, så kvartfinalen i cupen kommer i annen rekken, men de har iallfall trukket overkommelig motstand. Bryne spiller i 2. divisjon, og der kommer de også til å spille neste sesong, og det er garantert en stor skuffelse for jærbuene. Cupen er en gulrot for dem, og jeg er sikker på at de vil gjøre det vanskelig for Lillestrøm. Samtidig mener jeg romerikingene har så mye mer kvalitet i laget at de skal slå rogalendingene greit.

Lillestrøm kan senke skuldrene litt etter at de tok tre meget viktige poeng mot Tromsø på mandag. Det var utrolig viktig for dem siden både Start og Stabæk vant sine kamper på søndag.

Arnór Smárason avgjorde kampen med et iskaldt straffespark. De har en knalltøff uke. På søndag venter en ny nedrykksthriller når Stabæk kommer til Åråsen. Den kampen blir viktig.

Fordelen til romerikingene er at de spiller cupkampen på hjemmebane. Det gjør at jeg tror de kommer til å stille med et sterkt lag, men fire spillere er uaktuelle til kampen; Aleksander Melgalvis (kne), Simen Kind Mikalsen (kne), Erling Knudtzon (foreløpig ikke klar etter ankelskade) og Sheriff Sinyan (spilte 90 minutter for LSK 2 tirsdag).

Ifølge Romerikes Blad vil LSK trolig stille med denne startelleveren (4-4-2): Marko Maric–Mats Haakenstad, Marius Amundsen, Erik Tobias Sandberg (Stefan Antonijevic), Simen Rafn–Fredrik Krogstad, Daniel Pedersen, Ifeanyi Mathew, Kristoffer Ødemarksbakken–Thomas Lehne Olsen, Gary Martin.

Bryne har ikke sjanse på opprykk i 2. divisjon. Tidligere Lillestrøm-trener Tom Nordlie og Skeid tar garantert opprykksplassen. Jærbuene har et brukbart lag.

Den tidligere Løv-Ham-spilleren Paul Addo har flere sesonger bak seg i Eliteserien, og Rogvi Baldvinsson er landslagsspiller for Færøyene. En annen spennende spiller er Omar El Ghaouti. Den tidligere Fram Larvik-spilleren kan skape trøbbel for Lillestrøm-forsvaret.

Bryne slo Hødd 4–1 i helgen, og reise til Åråsen massevis av selvtillit. Historien forteller nemlig at de har vunnet mot LSK i cupen tidligere. De slo kanarifuglene i 2001. Da spilte lagene mot hverandre i semifinalen. Den ble spilt på Jæren og LSK tapte hele 0–5.

Dette cupoppgjøret er ikke det eneste mellom de to klubbene.

På vei til LSKs cupgull i 1981 vant romerikingene 1–0 på Åråsen i kvartfinalen.

I 2013 møttes også klubbene på Åråsen. Den gangen i 4. runde. Ettre 90 minutter sto det 0-0, men i ekstraomgangene var Lillestrøm bestt. Den sesongen røk LSK ut av cupen i semifinalen på straffespark. Jeg tror ikke på et tilsvarende scenario torsdag. LSK har ikke råd til å spille 120 minutter når de har en bunnkamp mot Stabæk i helgen.

Lillestrøm er skal være favoritter på hjemmebane, men jeg tror Bryne vil kjøre på fra start. Det betyr at vi kan få en ganske jevn første omgang, og jeg tror faktisk det kan stå uavgjort etter de første 45 minuttene. Det er verdt å merke seg at det har stått uavgjort til pause i tre av de siste fire hjemmekampene til LSK. De har også stått uavgjort til pause i to av de tre siste cupkampene til LSK. Slik kan det også gå i dag.

Det skiller to divisjoner mellom disse to lagene, og skal være klasseforskjell på lagene. Det tror jeg vil bli merkbart utover i andre omgang. LSK avgjør kampen i annen omgang, er min spådom. Dette scenarioet gir flotte 4,10 i odds.

