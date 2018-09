4,10 i odds på United-seier

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga. Her hjemme er det også flere interessante kamper i 2. – og 3. divisjon, og flere av de kampene kan du se her på ba.no.

Etter tre borteseiere av tre mulige i september, mot Burnley, Watford og Young Boys, er krisen over i Manchester United avblåst for denne gang. Jose Mourinhos menn har bare ett baklengs i denne perioden og greit med scorede mål.

Normalt ville United feid et nyopprykket lag av banen hjemme på Old Trafford.

Statistikken viser at Manchester United kun har tapt én av de siste 49 hjemmekampene i Premier League mot nyopprykkede lag. De har vunnet 42 kamper og spilt uavgjort i seks. Tapet kom mot Norwich i desember 2015.

Men Wolves er ingen vanlig nykommer i Premier League. Den tidligere storklubben har styrtrike kinesiske eiere, og de har hentet spillere for over 600 millioner kroner i løpet av sommeren.

Paul Pogba har fått mye kritikk etter at han kom til Premier League, men i Champions League-matchen mot Young Boys var franskmannen i storform og scoret to ganger. Med Pogba i form vil Manchester United kunne være med å kjempe i toppen av Premier League.

Wolves har massevis av offensive talenter i spillerstallen, men de har likevel vist seg å være ganske defensive i spillestilen i de første kampene i Premier League.

De har vunnet de to siste kampene 1-0 mot henholdsvis West Ham (borte) og Burnley (hjemme). Laget har bare sluppet inn fire mål denne sesongen, så de er ingen walkover for Manchester United.

Marcus Rashford og Nemanja Matic er suspendert hos Manchester United, mens Ander Herrera og Marcos Rojo er fortsatt ikke spilleklare.

Phil Jones kan være tilbake etter en strekkskade, mens Jesse Lingard og Antonio Valencia er tilbake etter å ha stått over onsdagens kamp mot Young Boys i Champions League.

Diogo Dalot impoenerte i debuten mot Young Boys, men han starter neppe lørdag. Han får antakeligvis heller sjansen i ligacupen åpå tirsdag.

Wolves vil trolig stille med den samme startelleveren i den sjette ligakampen på rad. Ivan Cavaleiro er eneste spilleren i ulveflokken som er på skadelisten.



Jose Mourinho har aldri tapt to hjemmekamper på rad som manager, og jeg tror heller ikke at det skjer på lørdag. Men de får det ikke enkelt mot Wolves.

Mourinho møter landsmannen og den tidligere Porto-keeperen sin Nuno Espirito Santo i denne kampen. De deler samme agent, Jorge Mendes, og mye av den samme tilnærmingen til fotball. Det gjør at jeg tror det kan bli en jevnspilt kamp på Old Trafford.

I fire av de fem første Premier League-kampene til Wolves har det stått uavgjort til pause, og jeg tror de kan holde stand mot United de første 45 minuttene. Jeg ser for meg et scenario hvor det er uavgjort til pause og Manchester United avgjør kampen i annen omgang. De gir glitrende 4,10 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

Romelu Lukaku scorer og Manchester United vinner 2,50 (spillestopp kl. 1555)

Lukaku har scoret fire mål på de fire siste Premier League-kampene for Manchester United. Han gikk målløs av banen i Champions League-kampen mot Young Boys, men jeg tror han er tilbake på scoringslisten mot Wolves lørdag.

2,50 i odds for seier til Manchester United og scoring til Lukaku er greit betalt.

