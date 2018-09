4,65 i odds på skotsk sjokktap

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen vi er inne i, og det er lite seriefotball på menyen. Men det er åtte kamper fra Nations League som skal spilles, i tillegg til en privatlandskamp mellom Russland og Tsjekkia. Ishockeysesongen er også i gang noen steder og det spiller fire kamper i KHL i dag. Utover dette er det et par kamper fra Norsk Tipping-ligaen her hjemme og tre kamper fra dansk 1. divisjon.

Skottlands herrelandslag spiller mandag kveld sin første kamp noensinne mot Albania. Skottene er i forferdelig form. De har allerede tapt flere kamper i Alex McLeish sin andre periode som landslagssjef (1-0-4) enn de gjorde på dobbelt så mange kamper i hans første periode (7-0-3).

Skottene har kun vunnet én gang av fem kamper under McLeish. De slo Ungarn 1–0 på bortebane. Tapene har kommet mot Costa Rica og Peru. De første kampene til McLeish har vært privatlandskamper, og den nye landslagssjefen har trengt tid til å vurdere spillermateriellet han råder over. Nå må han levere.

Fredagens kamp mot Belgia, hvor de tapte hele 0–4 foran et halvfullt Hampden Park, var ikke den oppvarmingskampen McLeish trengte. Skottene gjorde feil på feil, og to av målene til belgierne kom på grove forsvarsfeil. De var aldri i nærheten av å matche det belgiske laget, og det er grunn til å spørre seg hvorfor de spiller en privatlandskamp mot et av verdens beste landslag før en viktig Nations League-kamp.

Selv om skottene ikke har levert i de siste kampene, så det er det flere kvalitetsspillere i troppen hos kiltnasjonen.

På venstrebackposisjonen har de både Keiran Tierney og den nylig utnevnte kapteinen Andy Robertson som begge er klassespillere. De spiller henholdsvis i Celtic og Liverpool. På midtbanen har John McGinn fått en god start i Aston Villa i Championship, mens Ryan Fraser er Premier League-kvalitet.

Albania ligger 24 plasser bak Skottland på FIFA-rankingen, og de har heller ikke imponert den siste tiden. De siste månedene har de tapt mot både Kosovo og Ukraina i vennskapskamper. Samtidig har de vunnet mot Tyrkia, og de tapte kun 1–0 mot Italia.

Rutinerte Akhmat Groznyj, midtbanespiller Odise Roshi og Levante-spissen Armando Sadikuer alle ute hos Albania på grunn av skader, og Rangers-vingen Eros Grezda ligger også an til å gå glipp av denne kampen.

Albania fikk likevel en god start på Nations League-turneringen da de slo Israel 1–0 på fredag. Målet ble scoret av broren til Arsenals midtbanespiller Granit Xhaka, Taulant, som spiller i den sveitsiske klubben Basel. Det albanske landslaget er lett å undervurdere, men de har flere kvalitetsspillere som til daglig spiller i Serie A-lagene Atalanta, Lazio og Napoli. De kan skape problemer for et skotsk lag som ikke er i form.

Albania er et lag som kan frustrere motstanderne sine. De legger seg ofte bakpå og satser på kontringer. Det er en type kamp McLeish helst ikke ønsker seg foran et kravstort hjemmepublikum som forventer resultater.

Etter å ha scoret i 15 hjemmekamper på rad, så har skottene opplevd motgang nå. De står uten mål i de tre siste hjemmekampene, men skottene har aldri gått fire hjemmekamper på rad uten scoring.

Og når sant skal sies, så har skottene har kvaliteter offensivt. Defensivt derimot ser det tynt ut. Jeg tror det kan felle dem i kampen mot Albania i kveld.

Skottland fikk bank hjemme i fredagens privatlandskamp mot Belgia. De tapte kampen 0-4, og det var skottenes tredje hjemmetap på rad. Kampen viste at skottene har mye å jobbe med.

Mandag møter de et albansk lag som bare har tapt seks av de siste 18 bortekampene sine, og de har faktisk vunnet ni av dem.

Det er dårlige nyheter for et skotsk lag som er i elendig form. De må virkelig skjerpe seg når de møter et albansk landslag som slo Israel i forrige match. Skottland er favoritter til å vinne hjemme på Hampden Park, men lagets dårlige form gjør at jeg synes hjemmeoddsen ikke frister. 4,65 i odds på Albania mener jeg er et spennende langskudd. Det albanske landslaget er kapabelt til å slå skottene. Spillestopp er klokken 2040.

