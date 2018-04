Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddsdobbel: Bayern er fortsatt Bayern

Oddstips CL: Juventus må vinne i Torino

Oddstips OBOS-ligaen: Aalesund må begynne på nytt

V4 Bergsåker: Høyinteressant lunsj fra Sverige

Det er et meget flott langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Champions League skal i gang med sine kvartfinaler og de to første spilles i kveld. I tillegg er det kamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Sogndal, det er første kamp NM-finalen mellom Storhamar og Lillehammer. I Championship står det tre kamper på menyen i kveld og det spilles tre kamper i Serie A. I tillegg er det sluttspill ishockey fra Sverige og godt med kamper fra NHL natt til onsdag.

Høyinteressant kamp på Color Line Stadion. Begge lagene rykket som kjent ned fra Eliteserien etter forrige sesong.

Aalesund har mistet både Mostafa Abdelloue, Edwin Gyasi, Vebjørn Hoff og Mikkel Kirkeskov, mens Lars Bohinen er hentet inn som ny trener. Blant nykommerne finner vi Torbjørn Agdestein, Sonni Ragnar Nattestad, Erikson Spinola Lima og Holmbert Fridjonsson. Og umiddelbart ser Aalesund litt svekket ut. Er dog regnet som en av de fremste opprykksfavorittene.

Sogndal endte tredje sist i Eliteserien og måtte ut i playoff. Der var Ranheim motstander og etter å ha vunnet hjemmekampen 1-0 var det fordel Sogndal. Hadde også 0-0 helt til sluttminuttene i bortereturen, men Michael Karlsen utlignet for Ranheim og det ble straffekonk, der Ranheim vant. Viktige Gilbert Komsoon er forsvunnet til Brann, det samme har Taijo Teniste gjort. Midtstopper Bjørn Inge Utvik har forlatt klubben til fordel for Sarpsborg 08. Chidibere Nwakali er også borte. Nye er Sigurd Haugen fra Odd, Ulrik Flo fra Fredrikstad og Akeem Latifu fra Budapest Honved. Spillere som Mathias Dyngeland, Even Hovland, Victor Grodås, Eirik Schulze, Martin Ramsland og Ole Amund Sveen forteller om at Eirik Bakke fortsatt har en solid stall til disposisjon.

Det er seriepremiere og ikke lett å skille disse lagene i kveld. Vi lander på uavgjort til spreke 3,20 i odds.