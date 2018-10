Aalesund parkerer Viking i opprykkskampen

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram bugner av spennende spillobjekter. Det spilles blant annet åtte kamper i Champions League, hvor høydepunktet er storkampen i England mellom Manchester United og Juventus. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two i England. Her hjemme spiller det en svært interessant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Viking.

Aalesund – Viking H 1,73 (spillestopp kl 18.55)

Toppkamp i OBOS-ligaen. Skulle Viking tape denne matchen vil håpet om direkte opprykk være ute. Aalesund har ligget helt i toppen hele sesongen, men prestasjonene har vært litt mer ustabile de siste par månedene.

Jeg hadde egentlig ventet at de skulle være ganske overlegne i 1. divisjon, men de har tapt flere kamper mot antatt svakere motstand. De har blant annet tapt både hjemme og borte mot Nest-Sotra. Likevel har de vist i løpet av sesongen at de er gode nok til å rykke direkte opp igjen.

Lars Bohinens menn vil ta tilbake tabelltoppen fra Mjøndalen med seier mot Viking tirsdag. Før kampen på Color Line Stadion er Mjøndalen ett poeng foran dem på tabellen, og avstanden ned til Viking på tredjeplass er fire poeng.

Aalesund har en litt uggen statistikk mot siddisene hjemme på Sunnmøre. De har nemlig kun vunnet én av de siste seks hjemmekampene mot Viking. I fjor ble det 1–1. Tommy Høiland, den hjemvendte sønn, sendte Viking i ledelsen med sin andre scoring på to kamper etter overgangen fra Strømsgodset.

Aalesund vant den omvendte kampen 2–0 tidligere i år. Fridjonsson scoret et av målene i den kampen, og nettopp Fridjonsson og makker Agdestein har bøttet inn med mål, og det har naturligvis hjulpet Aalesund mot opprykk. Det kan trolig bli sikret med seier i denne kampen. Det er lettere sagt enn gjort.

Aalesund har faktisk kun vunnet én av de siste seks hjemmekampene mot Viking, men i kveld er det et svekket siddislag som går på banen i Ålesund. Viking dro opp til Ålesund etter trening mandag. Fire av spillerne som ikke ble med oppover evar Zlatko Tripic, Johnny Furdal og Kristian Thorstvedt, som alle er hjemme i Stavanger og soner karantene for kort de pådro seg mot Tromsdalen, i tillegg er sannsynligvis Ylldren Ibrahimaj også ute med ryggproblemer.



Viking kommer fra to tap på rad mot lag de burde klare å slå, og har med det gått glipp av muligheten som både Aalesund og Mjøndalen har gitt de ved å tape poeng i det siste. Det vil antakeligvis koste rogalendingene dyrt i opprykkskampen. I forrige serierunde ledet de 2–0 hjemme mot Tromsdalen, men endte opp med å tape 2–4. Jeg klarer ikke å se for meg at et svekket Viking-lag skal være i stand til å reise seg i denne bortekampen.

Det er mye som står på spill i tirsdagens kamp på Color Line Stadion Aalesund rykket sammen med Viking og Sogndal ned fra Eliteserien i fjor, og har av veldig mange forståsegpåere blitt tippet som den største favoritten til å vinne årets OBOS-liga. Jeg tror de klarer det. 1,73 i odds på hjemmeseier i Ålesund i kveld er helt greit med dagens forutsetninger. Iallfall i en dobbel.

Charlton – Oxford United H 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Formkurven til Lee Bowyer sine menn pekte nedover før helgens kamp. Etter tre kamper på rad uten seier vant Charlton 2–0 mot Barnsley på lørdag.

Barnsley har klart seg bra etter nedrykket fra Championship, men Charlton tuktet dem hjemme på The Valley. Seieren mot opprykksfavoritt Barnsley har antakeligvis gitt laget en solid dose selvtillit før kampen mot et Oxford-lag som er under nedrykksstreken etter 14 serierunder. Laget fra universitetsbyen har imidlertid kun ett poeng opp til trygg plass.

Charlton har vist flott form i de siste kampene sine. Først banket de Stevenage 8–0 i EFL Trophy, og nå i helgen vant de mot Barnsley, som kanskje er den største opprykksfavoritten i League One.

The Addicks har vært sterke hjemme på The Valley denne sesongen. De har vunnet fire av syv hjemmekamper så langt. I kampene har laget scoret ni mål og sluppet inn syv. De tallene er ikke akkurat fantastiske, men faktum er at Charlton har scoret 1,78 mål i snitt. Det er bra, og samtidig er det verdt å nevne at de har vært bedre spillemessig enn resultatene tilsier.

Oxford på sin side spilte 0–0 mot Bristol Rovers sist lørdag. Det var lagets tredje kamp på rad uten tap, men laget fra universitetsbyen ligger likevel under nedrykksstreken.

Det skyldes at Oxford har vært helt håpløse på bortebane. De har ennå ikke vunnet borte i League One denne sesongen. Statistikken viser 0-4-3 og 3–11 i målforskjell på fremmed gress.

Charlton må trolig klare seg uten Jake Forster-Caskey, Billy Clarke og Patrick Bauer, men de har klart seg greit uten disse karene i de siste kampene. Manager Lee Bowyer har ingen nye skader i stallen.

Oxford mangler fortsatt Robert Hall. Også Jonathan Obika er ute med skade, men de er ikke veldig svekket og kan stille med et sterkt lag i London tirsdag.

Jeg har likevel mest tro på Charlton. Lee Bowyer sine menn bør klare å ta tre poeng hjemmepå The Valley om de har tenkt å henge med i kampen om en playoffplass denne sesongen. Oddsen på hjemmeseier er 1,75. Den brukes i en dobbel sammen med Aalesund.

Tirsdagens andre dobbelttips er Aalesund + Charlton. Denne kombinasjonen gir fine 3,03 i odds. Spillestopp er klokken 1855.