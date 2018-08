Onsdagens langoddsprogram er tynt. Det inneholder tre interessante returoppgjør i Champions League-playoffen, i tillegg er det fire kamper fra den engelske ligacupen og i norsk 1. divisjon tar Jerv imot serieleder Aalesund hjemme i Grimstad.

Jerv–Aalesund B 2,85 3,30 2,07 (spillestopp kl. 1755)

Kampen mot Jerv skulle egentlig blitt spilt før sommeren, men ble utsatt ettersom sørlendingene byttet gress på stadion. Derfor har AaFK hatt én kamp mindre spilt enn de andre topplagene.

Før onsdagens kamp ligger sunnmøringene kun ett poeng foran Mjøndalen, som slo Sogndal i en dramatisk kamp på Fosshaugane tirsdag kveld, og de er tre poeng foran Viking på tredjeplass. Lars Bohinens menn er uten seier i de to siste kampene. De trenger å komme tilbake på vinnersporet for å beholde initiativet i opprykkskampen.

Jerv skal være en overkommelig motstander, selv om de fikk seg en opptur i helgen. Etter syv kamper på rad uten seier, vant nemlig Grimstad-laget 1–0 mot Notodden på bortebane. Arne Sandstøs mannskap ligger på ellevteplass med 26 poeng. De har syv poeng ned til Strømmen som ligger på nedrykkskvalik. Med seier i denne kampen vil de antakeligvis være sikret spill i OBOS-ligaen også neste sesong.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tipping: Midtukekupong med norske lag i skjebneoppgjør

Oddstips ligacup: Forest kan lure Newcastle igjen

Oddstips Champions League: Benfica i kjempetrøbbel

Oddstips OBOS-ligaen: Aalesund slår tilbake i Grimstad

V76 Bjerke: Superonsdag på Bjerke med Derbykvalifiseringer

V4/V5 Jägersro: Herlig galopplunsj i Malmö



Glenn Andersen brente et straffespark etter fem minutter i søndagens kamp mot Notodden. Da trodde de fleste med hjerte i Sørlandsklubben at motgangen skulle fortsette for laget, men Jerv fikk scoringen sin, og kontrollerte kampen derfra og inn.

Hjemme på Levermyr har de vært vanskelige slå denne sesongen. Problemet er bare at de spiller for mye uavgjort. De har spilt ni kamper på hjemmebane denne sesongen, og statistikken viser 3-5-1.

Aalesund gikk på en smell mot Nest-Sotra på søndag. De tapte 0–1 hjemme på Color Line Stadion, og misset på et straffespark i sluttminuttene.

Nest-Sotra har imponert denne sesongen. De har vunnet alle fire kampene mot de to lagene som ligger på de direkte opprykksplassene i OBOS-ligaen. Det var likevel et skuffende resultat for Lars Bohinen & Co.

Sjekk alle de nye Premier League-draktene her!

Bohinen må klare seg uten den skadde trioen Daniel Gretarsson, Jernade Meade og Robert Sandnes. I tillegg er Oddbjørn Lie ute. Han fikk seg en smell i ansiktet mot Nest-Sotra, men en strekk i låret fra samme kamp er årsaken til at hardhausen må stå over mot sørlendingene.



Aalesund er favoritter i denne bortematchen. Jerv har ikke vunnet hjemme siden de skiftet gress på Levermyr. Skal de klare å sette kjepper i hjulene for opprykksjagende Aalesund? Neppe. Jeg venter meg en tett og jevn match, men jeg tror Aalesund er det sterkeste laget. De sikrer tre poeng i denne kampen. 2,05 i odds er greit nok. Spillestopp er klokken 1755.

Her kan du levere spillet