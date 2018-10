Agüero er et mareritt for Burnley

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdag er det endelig klart for Premier League-fotball igjen etter landslagspausen. Det er hele åtte kamper som skal spilles og storkampene er naturligvis Chelsea mot Manchester United. I Championship er det full runde og det er også to kamper i Eliteserien her hjemme lørdag. Det er ellers en rekke spennende kamper i norsk 2 og 3. divisjon både i toppstrid og bunnstrid. I Italia, Spania og Tyskland er det også en rekke spennende kamper og det er både ishockey og håndball her hjemme.

Sergio Agüero scorer minst 2 mål - 2,75 (spillestopp kl 15.55)







Burnley sto uten seier etter de fem første kampene i Premier League, men nå har de tre kamper på rad uten tap. Likevel er Manchester City storfavoritter før hjemmekampen på Etihad.

Kanskje ikke så rart om man ser på statistikken. Burnley har bare vunnet én av de siste 19 kampene mellom lagene i alle turneringer.

1,07 i odds på hjemmeseier er uansett helt meningsløst å bruke penger på, men Norsk Tipping tilbyr 36 forskjellige spill på kampen, og jeg har funnet et spill jeg mener det er verdt å sette en slant på.

Manchester City-angriperen Sergio Agüero kan være en pest og en plage for et hvilket som helst lag, men for Burnley har vært et mareritt. Argentineren har scoret seks mål på de seks siste kampene mot The Clarets i alle turneringer, og han har scoret i alle tre kampene mot Lancashire-laget hjemme på Etihad.

City-spissen har scoret fire mål på de tre hjemmekampene, og jeg tror den tidligere svigersønnen til Diego Maradona kan komme til å gjøre livet surt for Burnley også denne lørdagen.

Argentineren er spilleren som har scoret nest mest mål i Premier League så langt denne sesongen, bare Eden Hazard (7) har scoret flere mål enn ham. Agüero har scoret fem mål i Premier League hittil, og fire av dem er kommet hjemme på Etihad Stadium.

Jeg tror han kan komme til å score iallfall to til i løpet av 90 minutter mot Burnley på lørdag. Oddsen for at det skjer er brukbare 2,75 i odds.

