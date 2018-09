Agüero er et mareritt for Newcastle

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er spekket med godbiter. Det spiller syv kamper i Premier League og det spilles en rekke kamper i Championship. Det spilles to kamper i Eliteserien og det spilles kamper i både La Liga og Serie A, i tillegg til en rekke kamper i både Bundesliga og Ligue 1. Her hjemme er det også full pakke i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen.

Manchester City - Newcastle - første målscorer Sergio Agüero 2,80







Manchester City har spilt 21 Premier League-kamper på rad uten tap mot Newcastle (18 seire og tre uavgjorte). Ingen lag har de spilt så mange kamper på rad mot uten å tape.

Rafa Benitez vil forsøke å kvele Manchester City slik han gjorde det på St. James Park sist sesong og mot Chelsea forrige helg. Begge gangene var han nær ved å lykkes, men feilet.

Spørsmålet er om forsvarsspillerne til Newcastle er gode nok? Samtidig er det The Magpies elendige på bortebane.

Newcastle har tapt de ni siste Premier League-kampene på rad på Etihad, og målforskjellen er horrible 6–32.

Det er en spiller som har vært et mareritt for The Magpies. Han heter Sergio Agüero. Argentineren har herjet med Newcastle og scoret ti mål på de fire siste hjemmekampene mot dem.

Argentineren scoret alle tre målene da City vant 3–1 i januar hjemme på Etihad, og han scoret fem av Citys seks mål da Newcastle tapte 1–6 i Manchester i 2015.

Agüero er toppscorer i Premier League så langt denne sesongen med sine tre mål, alle tre har kommet på Etihad. Den tidligere svigersønnen til Diego Maradona trives tydeligvis best på hjemmebane, for sist sesong scoret han 15 av sine 21 mål foran egne fans.

Jeg har troen på at Agüero fortsetter den gode statistikken mot Newcastle i dag.

Det er ingen spøk å møte Manchester City i september. De har nemlig vunnet alle syv Premier League-kampene i september under Pep Guardiola. På de syv kampene har de scoret 26 mål og kun sluppet inn to!

Pep Guardiola har faktisk ikke tapt i september som manager på 41 kamper, og han taper heller ikke lørdagens kamp mot bortesvake Newcastle.

City har ingen nye skader, men de mangler fortsatt Kevin De Bruyne, Danilo, Claudio Bravo og Equalim Mangala.

Newcastle får tilbake kaptein Jamaal Lascelles. Han har vært ute i to kamper med en skuddskade. Jonjo Shelvey og Matt Ritchie er begge ute. Isaac Hayden er fortsatt suspendert, mens Kenedy er tilbake.

Men oddsen på City-seier er bare 1,11. Det er ikke spillbart, så jeg setter pengene mine på at Agüero scorer kampens første mål. Oddsen er fine 2,80. Det er ok. Spillestopp er klokken 1825.



