Agüero er farlig hjemme på Etihad

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Søndagskupong med sju kamper fra Eliteserien

Oddsdobbel 1: Vålerenga skal tilbake på vinnersporet

Oddsdobbel 2: Aguero er farlig hjemme på Etihad

Oddstips Premier League: Burnley leverer også denne sesongen

Oddstips Premier League: United scorer endelig på Amex stadium

V4 Gøteborg: Storløpssøndag på galoppen

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på tre kamper fra Premier League, syv kamper i Eliteserien og syv kamper i OBOS-ligaen. I tillegg skal Real Madrid gjøre sin seriepremiere søndag kveld, og det er seks kamper fra Serie A søndag kveld. I Sverige er det flere kamper i Allsvenskan og det er naturligvis også kamper fra både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme.

Det er to tips i denne artikkelen!

Manchester City – Huddersfield Over/Under ant. mål pause 1,5 Over 1,80 (Spillestopp kl. 13:25)

Manchester City satte ni nye rekorder i Premier League sist sesong. De ble blant annet det første laget med 100 poeng i Premier League.

Samtidig scoret de 106 mål. Dermed røk Chelseas scoringsrekord fra 2009/2010-sesongen på 103 mål.

Pep Guardiola menn hadde sånn sett en potensielt vanskelig åpningskamp mot Arsenal i sesongen de skal forsøke å forsvare ligatittelen. Men allerede etter 14 minutter sendte Raheem Sterling dem i ledelsen, og i annen omgang økte Bernardo til 2–0.

Søndag spiller de sin sesongens første hjemmekamp og motstander er Huddersfield. Laget til David Wagner var det eneste laget som holdt nullen mot Manchester City hjemme i Premier League på Etihad Stadium sist sesong.

Jeg tror ikke de klarer det denne gangen. City har ikke tapt åpningskampen sin hjemme noen av de siste 21 sesongene i Premier League, og søndag møter de et Huddersfield-lag som bare har vunnet én av de siste elleve ligakampene.

Manchester City har bekreftet at Kevin De Bruyne blir ute i opptil tre måneder etter en kneskade han pådro seg på trening i forrige uke. Også Danilo og Eliaquim Mangala er på skadelisten, men David Silva kan være tilbake etter å ha stått over mot Arsenal.

Huddersfield mangler Mathias Jørgensen som er ute med skade. Danny Williams og Erik Durm er heller ikke tilgjengelig, og det er tvilsomt om Jonathan Hogg rekker kampen.

I serieåpningen fikk Huddersfield bank av Chelsea og tapte hele 0–3 på hjemmebane. Sifrene kan bli styggere på Etihad for The Terriers.

Slik ser du fotball på nett

At Huddersfield klarte 0–0 på Etihad sist sesong, bør ikke vektlegges for mye. Da hadde City allerede avgjort ligaen. The Terriers vil parkere bussen, men City har så mange gode individuelle spillere. De vil åpne opp Huddersfield-forsvaret. Jeg tror det vil bli scoret minst to mål i løpet av de første 45 minuttene. Oddsen er 1,80, men den kan ikke spilles som singel. Derfor bruker jeg den i en dobbel.

Stabæk – Molde 3,80 – 3,40 – 1,80 B (Spillestopp kl. 1755)

Stabæk var nær ved å slå Rosenborg på Lerkendal sist, men måtte nøye seg med 1–1.

Bæringene ligger på nedrykkskvalik, men det er tett i bunnen av eliteserietabellen. Det er nemlig kun målforskjellen som skiller dem fra direkte nedrykk eller trygg plass.

Stabæk ikke gode å bli klok på. De spiller dårlig mot dårlige lag, men løfter seg ofte de gangene de møter de sterkere motstand.

De har for eksempel spilt uavgjort mot Rosenborg og vunnet mot Haugesund, men tapt mot Start. Det er særlig på bortebane Stabæk ikke har prestert. De har spilt ti bortekamper så langt, men har ennå til gode å vinne.

På hjemmebane står de med 3-3-2 og 10–10 i målforskjell.

De har solgt Mande Sayouba. Han erstattes av Marcus Sandberg som kommer fra Vålerenga. Det blir spennende å se hvordan det slår ut.

Molde har for alvor meldt seg på i gullkampen seriegull. De er virkelig i form om dagen, og det viste de seneste i Europa League-kvaliken mot Hibs på torsdag. Den kampen vant moldenserne 3–0.

Erling Braut Håland er endelig solgt til Salzburg, men Molde får beholde ham ut sesongen. Det var viktig for dem. De skal møte Zenit i playoffen til gruppespillet førstkommende torsdag. Den kampen ligger muligens i bakhode på spillerne, men jeg tror ikke det ødelegger på Nadderud.

Ole Gunnar Solskjær har en bred stall som tåler kampbelastningen. Han hentet inn flere store signeringer før overgangsvinduet stengte: Cibicki, Magnus Wolff Eikrem og Leke James er noen av navnene.

Molde har imidlertid ikke imponert på bortebane denne sesongen. De står med 2-3-3 på fremmed gress i år, men nå har de funnet formen. Jeg tror de ruller over et Stabæk-lag som har mer enn nok med å overleve i eliteserien denne sesongen.

Molde har vunnet fire av de fem siste kampene mot bæringene. Borteseier til 1,80 er godkjent. Denne inngår i en sprek dobbel.

Søndagens dobbel er Molde + over 1,5 mål i 1. omgang mellom Manchester City og Huddersfield. Denne gir 3,24 i odds. Spillestopp kl. 1325.

Første målscorer Sergio Agüero 2,80 i odds







Sergio Agüero scoret begge målene da Manchester City senket Chelsea i Community Shield-kampen.

Det var hans mål nummer 200 og 201 i Manchester City-trøyen.

I serieåpningen mot Arsenal kom ikke Agüero på scoringslisten, men den kampen ble spilt på bortebane. 30-åringen trives nemlig best hjemme på Etihad Stadium. Forrige sesong scoret han 15 av sine 21 mål på hjemmebane.

Argentineren har scoret hele elleve mål på de siste syv Premier League-kampene på Etihad Stadium. Jeg har troen på at karen fra Buenos Aires setter ballen i mål i søndagens kamp.

Jeg tror til og med at han blir kampens første målscorer. Oddsen på at Agüero er mannen som scorer det første målet er småpene 2,80. Det er ok.

Her kan du levere