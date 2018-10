Ajax er tilbake på topp

Tirsdagens langoddsprogram bugner av spennende spillobjekter. Det spilles blant annet åtte kamper i Champions League, hvor høydepunktet er storkampen i England mellom Manchester United og Juventus. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two i England. Her hjemme spiller det en svært interessant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Viking.

Ajax - Benfica H 1,93 (spillestopp kl 20.55)

Meget viktig kamp i gruppe E som også består av Bayern München og AEK Athen. Ajax har fått en kanonstart på sine to første kamper. Vant som forventet hjemme mot AEK Athen i den første kampen, men det var langt mer uventet at Ajax skulle få "bonuspoeng" borte mot Bayern München sist. Med 1-1 i den kampen har Ajax lagt grunnlaget for å ta seg videre til gruppespillet. I hjemlig serie rotet laget vekk to poeng hjemme mot Heracles i seriepremieren, men deretter det blitt sju seire og ett tap på de åtte neste. Tapet kom borte mot serieleder PSV fjerde sist (0-3). Solid 5-0 seier hjemme mot AZ Alkmaar og 4-0 seier borte mot Heerenveen etter bragden i München for 14 dager siden. Joel Veltman og Bouremia Bande er fremdeles ute med skader og forsvarsspilleren Nicolas Tagliafico er usikker.

Benfica er en gjenganger i Europa til tross for at laget i likhet med Porto selger unna sine beste spillere foran hver sesong. Benfica innledet med å tape 0-2 hjemme mot Bayern München, og ledet 2-0 til pause i bortekampen mot AEK sist. Pådro seg dog en utvisning på overtid i første omgang, og måtte se at hjemmelaget kom tilbake til 2-2 utover i andre omgang. Likevel fikset Alfa Semedo seiersmålet for portugiserne. Er ubeseiret i hjemlig serie etter de sju første serierundene og topper tabellen på bedre målforskjell enn Braga. Midtstopper Ruben Dias (startet samtlige seriekamper og CL-kamper) soner i kveld karantene etter utvisningen mot AEK Athen. Utover Dias kan Benfica mønste samme startellever som mot AEK.

1,93 i hjemmeodds er godkjent odds, men vel snaut til singelspill. Vi kombinerer med et målspill i en annen Champions League-kamp.

Hoffenheim - Lyon over 2,5 mål - 1,45 (spillestopp kl 20.55)

Tidligere denne uken var vi litt inne på å lansere hjemmeseier i denne kampen fra gruppe F, men etter nærmere research bakket vi ut og får for et målspill istedenfor.

Hoffenheim har hatt en variabel sesongstart i Bundesliga og står med 3-1-4 på sine åtte første seriekamper. Sterk borteseier mot Nürnberg i helgen (3-1). Sju av åtte seriekamper har gått over 2,5 mål. I Champions League ledet laget både 1-0 og 2-1 borte mot Shaktar Donetsk, men måtte nøye seg med 2-2. I neste runde tok laget ledelsen 1-0 hjemme mot Manchester City, men endte opp med å tape 1-2. Det betyr at ni av Hoffenheims ti kamper i enten Bundesliga og Champions League har gåt over 2,5 mål. Har en del fravær til kveldens kamp.

Fravær er det også for Lyon som blant annet mangler landslagsspilleren Nabil Fekir som fortsatt er ute med skade. Har hatt en bra start i Ligue 1 i hjemlig serie og ligger på 5. plass med 17 poeng etter rekken 5-2-3. Det er likevel allerede 13 poeng opp til serieleder PSG. De tre siste bortekampene i serien har tilsammen gitt 12 mål, altså er snitt på fire mål per kamp. Innledet gruppespillet i Champions League med en sensasjonell 2-1 seier borte mot Manchester City, men klarte ikke bedre enn 2-2 hjemme mot Shaktar Donetsk sist.

1,45 i odds på at denne ender over 2,5 mål er snau odds, men alt tyder på en målrik kamp. Vi kombinerer denne med seier til Ajax og får en totalodds på 2,80.

