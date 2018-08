Arsenal best i London-derbyet

Vi kan vente oss et meget spennende oppgjør på Lerkendal mellom RBK og Celtic. Det spilles og flere kamper i International Champions Cup. Manchester United mot Real Madrid er en ordentlig godbit. Og denne spilles klokken 02:00, natt til onsdag. Nå er det kun noen få dager til både Eliteserien er tilbake igjen, og Championship i England braker løs. Vi gleder oss stort!



Arsenal - Chelsea H - 2,15 (Spillestopp 20:55)

Arsene Wenger har altså forlatt dørene hos Arsenal. Det etter 22 år i tjeneste for London-klubben. Mannen, uansett hva folk sier, var en fagmann. Uansett, nå er det dags for en ny epoke, og det er vel en del Arsenal-fans som ikke er lei seg for det. Nå er det altså spanjolen Unai Emery som har tatt over Arsenal. Det blir meget spennende å se hva han kan få til med Arsenal.

Tre kamper har Arsenal spilt etter sesongslutt. De slo først et ukjent lag 8-0. Det var ingen prøvelse. Deretter spilte lag uavgjort mot Atletico Madrid. Mens nå sist knuste rødtrøyene fra London PSG hele 5-1. Det var faktisk veldig imponerende. Flere spillere imponerte stort, og Arsenal spilte til tider meget fin fotball.

Lagnyheter: Det ventes at laget skal spille med en sterk ellever i kveldens kamp. Det ventes at nysigneringene Bernd Leno, Sokratis Papastathopoulos og Matteo Guendouzi vil være involvert i kampen. Stephan Lichtsteiner og Lucas Torreira spiller ikke, grunnet deltagelse i VM. Vi tror på en god innsats av Arsenal i generalprøven før Premier League.

Chelsea, har i likhet med Arsenal, og fått seg en ny trener. Maurizio Sarri har tatt over blåtrøyene fra London. Etter en noe turbulent tid på med Antonio Conte ved roret, blir det ekstremt spennende å se om nevnte Sarri kan løfte laget til nye høyder.

Chelsea har kun spilt to kamper siden fjorårssesongen. De har slått Perth Glory 1-0, mens de spilte uavgjort mot Inter etter 90. minutter. Det har vært veldig mange forskjellige spillere involvert, men laget var til tider gode mot Inter. Chelsea skal spille Community Shield på søndag, og vil garantert være ivrige på å legge inn en god innsats mot Arsenal i dag.

Lagnyheter: Til kveldens oppgjør er verken Eden Hazard, N'Golo Kante, Olivier Giroud, Gary Cahill, Michy Batshuayi, Ruben Loftus-Cheek eller Thibaut Courtois tilgjengelig. Alle var med i VM, og spiller neppe før søndag i Community Shield. Kurt Zouma er og ute, men dette med skade. Det betyr selvfølgelig at laget er svekket mye.

Begunnelse hjemmeseier: Arsenal har helt klart en bedre tropp til kveldens kamp. De imponerte stort i sin siste kamp, og 2,15 på at laget slår nabolaget Chelsea, finner vi som spillbart.