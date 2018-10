Arsenal får det stritt borte mot Fulham

Søndagens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og storkampen mellom Liverpool og Manchester City er nok for mange nordmenn det aller største høydepunktet. I Eliteserien er det seks kamper og både Rosenborg og Brann skal i aksjon på hjemmebane. I OBOS-ligaen er det også tetstrid og her er det full serierunde søndag. Legg så til en rekke interessante oppgjør både i La Liga og Serie A, så er det bare litt av det søndagen har å by på.

Fulham - Arsenal H 4,60 (spillestopp kl 12.55)





Tidlig avspark i London og vi lanserer outsideren i dette oppgjøret.

Ikke uventet har Fulham fått problemer på bortebane etter sitt comeback i Premier League og forrige helgs 0-3 tap borte mot Everton var lagets tredje tap på de fire første bortekampene. Det eneste bortepoenget er kommet mot Brighton (2-2). Hjemme på Craven Cottage ble det tap i seriepremieren mot Crystal Palace (0-2). Fulham gjorde en bra meget bra førsteomgang da, men makter ikke å score. Så ble det 4-2 seier mot Burnley i den andre hjemmekampen, mens det endte 1-1 mot Watford i den tredje spilte hjemmekampen. Før helgens serierunde ligger Fulham fjerde sist med 5 poeng.

NB! Onsdag er det 198 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

Arsenal innledet sesongen med å tape 0-2 hjemme for Manchester City og deretter 2-3 borte for Chelsea. Men deretter har det gått på skinner for Unai Emery og Arsenal. Sist lørdag kom den femte strake seieren da Watford ble slått 2-0 hjemme. Borte er det foruten 2-3 tapet for Chelsea, blitt knepne seire mot Cardiff (3-2) og Newcastle (2-1). Dog skal det sies at Arsenal ikke har briljert i noen av seierskampene og det er fortsatt mye å gå på for Arsenal. Arsenal endte opp med meget svake 4-4-11 på sine 19 bortekamper forrige sesong. Pierre-Emerick Aubameyang er usikker, mens Aaron Ramsey kan miste kampen pga av at han venter barn.

Fulham kommer garantert til å bite godt fra seg søndag og Arsenal har slitt borte mot både Cardiff og Newcastle. 4,60 i hjemmeodds er så bra odds, at vi støter på hjemmeseieren her.

Klikk her for å levere spillet