Arsenal gir blaffen i ligaen

En dag forsinket, men nå er Eliteserie-starten her for alvor! Det er seks herlige kamper på menyen fra klokken 18 og utover, så her er det bare å gni seg i hendene og se på norsk fotball igjen. På resten av kontinentet fortsetter det i samme, høyt tempo. Arsenal og Tottenham er blant lagene som skal i aksjon i England, mens det er fulle runder og toppkamper i resten av Europa. Det er også duket for avslutningen av Holmenkoll-helgen, med flere spennende øvelser.

Lørdag måtte vi notere et lite underskudd. Newcastles seier over Southampton til 2,40 ganger pengene var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 14.25.

Arsenal - Watford, B 6,20.

Her tar vi risiko, så ikke ta opp forbrukslån for å finansiere denne! Hovedargumentet er at siden Arsenal er sjanseløse på topp fire og har eneste mulighet på Champions League ved å vinne Europa League, vil alt fokus være på torsdagens returoppgjør mot Milan. De har med seg en fin 2-0-ledelse fra Milano, men har likevel ikke råd til å ta lett på den kommende kampen.

Ellers har vertene tre tap på rad i ligaen, for Tottenham, Manchester City og senest Brighton, og i sistnevnte så de fryktelig tafatte og umotiverte ut. Hjemmestatistikken i ligaen er gode 10-2-2, det er topplagene som har reist derfra med poeng.

Pierre-Emerick Aubameyang starter garantert, men ellers er det grunn til å vente rotasjon i laget i dag.

Godt managerbytte

Javi Gracia har vist seg å være en klok signering for Watford, de har kapret ti poeng på de siste fem kamper, tre av de siste fire er vunnet og plutselig var de tilbake på øvre halvdel av tabellen. Med seier i dag er de oppe på 39 poeng og det bør holde til fornyet kontrakt.

Gjestene har sin styrke på hjemmebane og 4-2-8 er bare en helt grei statistikk på reisefot.

Tom Cleverley er tilbake i trening, men rekker ikke kampen. Ellers er Craig Cathcart, Younes Kaboul, Nathaniel Chalobah og Isaac Success alle ute.

Arsenal har ingenting å spille for i ligaen, mens Watford har vist god form og kan langt på vei sikre ny kontrakt med tre poeng i dag. Vi tar en stor sjanse, men spiller likevel B til spenstige 6,20 ganger pengene.

