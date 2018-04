Arsenal må gjøre jobben på Emirates

Torsdagens langoddsprogram byr på den norske mesterfinalen og ikke minst på begge semifinalene i Europa League. I tillegg er det dansk semifinale mellom topplagene Brøndby og FC Midtjylland.

Arsenal - Atletico Madrid H 2,50 (spillestopp kl 21.00)





Denne spilles torsdag. De to klart største favorittene til å vinne Europa League denne sesongen, ble altså trukket mot hverandre i semifinalen.

Til tross for en svært skuffende ligasesong, er det fortsatt godt håp om at Arsenal kan ta hjem Europa League. I Premier League har Arsenal vært elendige på bortebane gjennom hele sesongen og står med 3-4-9 på sine 16 spilte bortekamper. Hjemme på Emirates er det helt andre boller, med 14-2-2 totalt. Mesut Ozil, Petr Cech og Jack Wilshere spilte ikke mot West Ham søndag, men alle skal være klare i kveld, i likhet med Sead Kolasinac. Pierre Emerick Aubameyang er som kjent cuptied, mens Henrikh Mkhitaryan og Mohamed Elneny er skadet.

Atletico Madrid gjorde et skuffende gruppespill i Champions League i høst og måtte nøye seg med 3. plassen i sin gruppe. Men har tatt seg greit til denne semifinalen, selv om det ble 0-1 tap borte for Sporting Lisboa i returkampen i kvartfinalen der laget ledet 2-0 etter første møte. Har faktisk kun tatt ett poeng på de fire siste bortekampene i La Liga. 0-1 tap mot Barcelona, 1-2 tap mot Villarreal, 1-1 mot Real Madrid og svake 0-3 mot Real Sociedad i helgen. Totalt 9-4-4 på bortebane. Filipe Luis og Juanfran er ute for Atletico.

Arsenal har levert kanonbra hjemme på Emirates gjennom hele sesongen og må ha et forsprang før returmøtet i Madrid. 2,50 på hjemmeseier er fin odds og vi setter pengene på the Gunners i kveld.