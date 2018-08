Arsenal må slite for seieren

Helgens langoddsprogram er spekket med høydepunkter og denne helgen er det også oppstart i Bundesliga og dermed er alle de store ligaene i gang. Det er full pakke med Premier League, Eliteserie, Serie A, La Liga, Bundesliga og Ligue 1, og her hjemme er det fulle runder i både OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Norsk Tipping-ligaen og Toppserien.

Arsenal – West Ham United pause/fulltid dobbel U/H 3,75 (spillestopp lørdag kl. 1555)

Unai Emery har fått en tøff start på managerkarrieren i Premier League. Spanjolen, som har tatt over managerjobben i Arsenal etter Arsène Wenger som ledet The Gunners i 22 år, har tapt de to første kampene i Premier League.

Arsenal tapte helt fortjent 0–2 hjemme mot Manchester City i seriepremieren, og forrige helg tapte de 2–3 i London-derbyet mot Chelsea.

De lå under 0–2 allerede etter 20 minutter mot Chelsea, men istedenfor å falle sammen så brettet Arsenal-spillerne opp ermene og sørget for at stillingen til pause var 2–2. Til slutt var det en sen scoring fra Marcos Alonso som avgjorde matchen, men statistikken viste at The Gunners skapte flest sjanser.

Med tanke på hvilke offensive spillere Arsenal har i sine rekker, så tror jeg The Gunners vil ha mer suksess mot West Ham. Laget fra Øst-London har ennå ikke klart å stramme opp den defensive moderniseringen, selv om de har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer.

Manuel Pellegrini er ny manager på London Stadium, og hele ni nye spillere har kommet inn i laget i løpet av sommeren. Shoppingen kan bli sett på som at klubben har ambisjoner, men for andre fremstår det som oppskriften til enda mer ustabilitet. Så langt er det de siste som har fått rett.

West Ham fikk juling av Liverpool på bortebane. De tapte hele 0–4 på Anfield, men de er ikke det eneste laget som vil få problemer på Merseyside denne sesongen. Det var det mer bekymringsverdig forstillingen på London Stadium sist helg, hvor de tapte 1–2 mot Bournemouth. Den kampen viste West Ham fra sin dårligste side.

De virket helt hjelpeløse bakover, og det ble ikke noe bedre av at de avsluttet kampen med syv sommersigneringer på banen. Å plassere en rekke nye spillere sammen på banen pleier sjelden å fungere, og det gjorde det heller ikke denne gangen. Det trodde jeg ærlig talt en rutinert mangler som Manuel Pellegrini visste.

Lørdagens kamp ligger an til å bli en ny nedtur for Hamers-fansen.

Arsenal vant 15 av sine 19 hjemmekamper i ligaen sist sesong, og de scoret hele 54 mål. De møter et West Ham-lag som slapp inn hele 42 mål på bortebane forrige sesong. De har allerede sluppet inn seks mål denne sesongen, og de har tapt tre av de fire siste Premier League-kampene mot Arsenal med tre mål eller mer.

På de seks siste kampene har Arsenal fire seire og to uavgjorte mot West Ham. The Gunners har kun tapt én av de siste 22 kampene mot The Hammers i alle turneringer.

Arsenal har faktisk ikke tapt et London-derby på Emirates siden januar 2016. Den gangen tapte de 0–1 mot Chelsea.

Bare Manchester City tok flere poeng hjemme enn Arsenal sist sesong. City hadde 50 poeng, mens Arsenal og Manchester United hadde 47 poeng.

Manuel Pellegrini har ikke noen god statistikk mot Arsenal. Han har kun vunnet én av de siste elleve kampene han spilt mot dem i alle turneringer. Statistikken viser 1-5-5. Den eneste seieren kom da han var City-manager. Da vant City 6–3 mot Arsenal i desember 2013.

Arsenal-tips

Arsenal mangler fortsatt Sead Kolasinac, Laurent Koscielny og Ainsley Maitland-Niles, men Nacho Monreal var tilbake sist helg og starter antakeligvis på venstrebacken. Mesut Ozil og Granit Xhaka kan ryke ut av startelleveren, mens Alexandre Lacazette kan bli brukt fra start for første gang denne sesongen.

Winston Reid, Manuel Lanzini og Andy Carroll er ennå skadet hos West Ham. Carlos Sánchez håper å starte denne kampen etter å ha debutert for West Ham sist helg. I tillegg kan de to tidligere Gunners-spillerne Lucas Perez og Jack Wilshere møte sin gamle arbeidsgiver bare uker etter at de forlot Emirates.

Det har stått uavgjort til pause mellom Arsenal og West Ham på Emirates i fem av de syv siste ligakampene. Jeg innbiller meg at Manuel Pellegrini vil parkere bussen på Emirates og forsøke å tette igjen bakover lengst mulig, men jeg tror ikke de klarer å holde tett i 90 minutter. Derfor blir mitt spillforslag at det står uavgjort til pause, men at Arsenal avgjør kampen i de siste 45 minuttene. Oddsen for dette utfallet er flotte 3,75. Spillestopp er lørdag kl. 1555.

