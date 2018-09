Arsenal-seier til flotte 3,75 i odds

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det skal spilles tre kamper i Premier League der både Manchester United, Arsenal og Tottenham skal ut i hver sin bortekamp. I Eliteserien er det seks kamper som skal spilles, med Lillestrøm – Vålerenga som den store kampen. Ellers er det full runde i OBOS-ligaen, det er kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det kamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Allsvenskan og den danske superligaen.

Cardiff er spådd å være en av favorittene til å rykke ned i Championship, og etter tre kamper har ikke det inntrykket endret seg. Tvert imot.

Den svake formen fortsatte nemlig i ligacupen tirsdag, der Norwich ble for sterke og vant 3–1.

The Bluebirds startet med et 0-2-tap mot Bournemouth. De har fulgt med to målløse kamper mot henholdsvis Newcastle og Huddersfield.

Cardiff har nå spilt 270 minutter i Premier League uten å score mål. De er det eneste laget i de fire øverste divisjonene i England som ennå har til gode å få ballen i mål.

Samtidig har de kun sluppet inn to mål, og det er bare Liverpool som hittil har sluppet inn færre mål enn dem.

Disse to lagene har bare møttes fem ganger de siste fem årene, tre ganger i FA-cupen og to ganger i Premier League. Arsenal har fire seire og én kamp har endt uavgjort.

Cardiff klarte ikke å score mot Arsenal sist de var oppe i Premier League. The Gunners vant henholdsvis 2–0 hjemme og 3–0 borte i 2013-2014-sesongen. Alle målene, unntatt ett, ble scoret fr. det 86. minutt og utover.

Sist waliserne vant mot Arsenal var tilbake i februar 1961. Den gangen vant de 3–2 på Highbury.

Cardiff har bare ett hjemmetap i 2018. Det kom i april mot Wolves.

Etter tap mot Manchester City (0–2) og Chelsea (2-3), tok Unai Emry sin første seier som Arsenal-boss i forrige serierunde da de slo West Ham 3–1. I begge de to siste kampene til The Gunners har det stått uavgjort til pause.

The Gunners har faktisk tapt åtte av de ni siste bortekampen de har spilt i Premier League. Den eneste seieren kom mot Huddersfield i siste seriekampen sist sesong.

Arsenal slet på bortebane sist sesong. Tallene viser at de ledet kun i tre av sine 19 bortekamper til pause sist sesong.

Mesut Ozil var ute hos Arsenal sistr på grunn av skader.

Cardiff mangler Nathaniel Mendez-Laing som er ute i tre uker med en ankelskade. Junior Hoilett gikk glipp av kampen, og han er usikker til søndagens kamp. En som helt sikkert heller ikke spillet mot Aron Gunnarsson.

Waliserens manager Neil Warnock har ikke vunnet på de ni siste Premier League-kampene. Han har fem uavgjorte og fire tap. Den siste seieren kom mot Liverpool i november 2014. Den gangen var han manager i Crystal Palace. Jeg tror ikke Warnock bryter den statistikken søndag heller.

Men jeg tror han kommer til å gjøre det vanskelig for Arsenal. Derfor mener jeg det er sannsynlig at de kan klare å holde uavgjort til pause, men at Arsenal avgjør i annen omgang.

I hele ti av de 19 bortekampene til Arsenal sist sesong sto det uavgjort etter de første 45 minuttene, men jeg tror likevel London-klubben tar alle poengene med seg tilbake til Emirates. Derfor satser jeg pengene på U/B som gir 3,75 i odds. Spillestopp er klokken. 1425.

