Arsenal tar Europa League på alvor

En innbringende torsdag venter oss, og vi kan se frem imot fine oppgjør ute i Europa. Det er Europa League som står i fokus. Vi får se lag som Arsenal, Chelsea, Milan og Marseille i fokus. I tillegg til dette blir det veldig spennende å følge både Rosenborg og Sarpsborg. Ved siden av dette er det ikke mye på fotballfronten denne torsdagen, men det spilles fire kamper i Get-ligaen.

Sporting Lisboa - Arsenal B 1,80 (spillestopp kl 18.50)

Toppkamp i gruppe E. Sporting og Arsenal har begge full pott etter de to første kampene.

Sporting mistet en rekke nøkkelspillere i sommer. De ligger på femteplass i den portugisiske toppserien og har kun tapt to ganger denne sesongen.

Portugiserne har vunnet de to første kampene i Europa, men avgjørelsen kom på overtid mot ukrainske Poltava.

Arsenal fikk en tøff start på sesongen, men Arsenal har vært i fantastisk form i september og oktober. Unai Emery har virkelig fått skikk på The Gunners. Mandag vant laget fra Nord-London 3-1 hjemme mot Leicester etter en superb innsats av Mesut Özil og to mål av innbytter Audameyang. Dermed klatret de opp på fjerdeplass i Premier League, og de er nå bare to poeng bak ligalederne.

I Europa League slo de Poltava 4-2 hjemme i London i den første gruppespillkampen, og deretter feide de over Qarabag (3-0).

Torsdagens kamp er første møtet mellom Sporting og Arsenal siden 1969-1970-sesongen. Den gangen endte kampen i Lisboa 0-0, mens portugiserne tapte hele 0-3 i London.

Arsenal har faktisk aldri slått et portugisisk lag på bortebane. Statistikken i Portugal viser 0-3-3, og de har tapt de tre siste kampen der. Nå tror jeg de bryter den dårlige trenden.

Emery tar ikke lett på Europa League, og det vitner statistikken hans i turneringen alt om. Lagene hans har kun tapt én av de siste 20 gruppespillkampene i turneringen. Fasiten viser elleve seire og åtte poengdelinger. Han har i denne perioden ledet Sevilla, Valencia og Arsenal.



Arsenal mangler forsvarsspillerne Nacho Monreal og Sead Kolasinac i torsdagens match. Petr Cech og Ainsley Maitland-Niles er tilbake i trening, men kampen i Portugal kommer for tidlig for dem. Sokratis er reist med laget til Lisboa, men han er usikker. Langtidsskadde Laurent Koscielny og Dinos Mavropanos er fortsatt ute. Pierre-Emerick Aubameyang vil antakeligvis starte denne akmpen etter å ha scoret som innbytter både mot Fulham og Leicester.

Oddsen på Arsenal-seier har sunket til 1,80 i løpet av torsdagen, men jeg synes likevel at det er verdt å bruke denne kampen i et tips. Jeg bruker den i en dobbel sammen med Zenit.

Zenit St. Petersburg - Bordeaux H 1,60 (spillestopp kl 18.50)

Bordeaux sliter. De har fått en skuffende svak start i den franske topserien, hvor de ligger på åttendeplass. I Ligue 1 har de imidlertid 28 kamper å rette opp feilene på det. Det har de ikke i Europa League. De har tapt de to første kampene sine, og vil være sjanseløse på avansement med tap i denne kampen.

Bordeaux har kun nvunnet én av de fire siste kampene, og de er uten et eneste poeng i Europa League. De tapte 0-1 borte mot Slavia Praha, og i forrige runde gikk de på et flaut 1-2-tap hjemme mot FC København.

I helgen møtte de Montpellier i den hjemlige ligaen og tapte 0-2. Jeg tror de skal få det knalltøft på bortebane i Russland mot et vanligvis hjemmesterkt Zenit-lag.

De har kun tapt én av de siste 29 hjemmekampene sine. Zenit har bare tapt fire av de siste 24 kampene, men halvparten av tapene har kommet på de siste fire kampene, og det burde bekymre Zenit-trener Sergey Semak.

Semak har løftet Zenit denne sesongen. Den unge russeren har fått en stor oppgave, selv om han kun er inmne i sin andre managerjobb. Laget topper den russiske ligaen, og de leder sin gruppe i Europa League.

Zenit ligger seks poeng foran Krasnodar i Russland etter elleve serierunder, og de slo nettopp serietoer Krasnodar i den forrige matchen.

Russerne er ubeseiret i de fem siste kampene mot lag fra Frankrike (5-2-0), men dette er første kampen mot Bordeaux noen sinne.

Daler Kuzyaev er ute hos Zenit med hjernerystelse, og Christian Noboa er ikke ventet tilbake på banen før i april. Bordeaux mangler Alexandre Mendy. Han er ute frem til jul med en kneskade.

Zenit har vunnet 18 av de siste 22 hjemmekampene sine i Europa. De er ubeseiret i de siste ni. Jeg er sikker på at de skal være i stand til å slå et Bordeaux-lag som er ute av form i øyeblikket. Det som gjør meg enda sikrere er at Bordeaux er uten seier i de elleve siste kampene i gruppespillet i Europa League. 1,60 i odds på hjemmeseier er ikke all verden, men det funker i en dobbel.

Torsdagens andre dobbelttips er Arsenal + Zenit. Denne kombinasjonen gir fine 2,88 i odds.



