Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Rosenborg tar seg sammen

Oddsdobbel 2: Eventyrlig oppsving for Real Madrid

Oddsdobbel 3: Åsane kommer ned på jorden igjen

Oddssingel OBOS-ligaen: Sandnes Ulf får det ikke lett på Sotra

Tippetips: Brann får tillit på søndagskupongen

V4 Årjäng: Sesongpremiere på grensebanen

Søndagens langoddsprogram byr på klassikeren Rosenborg mot Molde i Eliteserien og ellers full runde i OBOS-ligaen. Det er toppoppgjør mellom Real Madrid og Atletico Madrid i La Liga, og både Arsenal og Chelsea er i aksjon i Premier League. I tillegg er det masse fotball fra både Italia, Spania og Tyskland og det er et meget innholdsrikt program vi har foran oss.

Strømmen - Åsane H 1,90 (spillestopp kl 16.55)

Andre runde i OBOS-ligaen. Strømmen innledet med å tape 1-2 borte for hjemmesterke Sandnes Ulf, men gjorde likevel en klart godkjent åpningskamp. Det har litt utskiftninger med mannskapet siden forrige sesong, men Espen Olsen er fortsatt trener. Endte på en litt skuffende 11. plass forrige sesong, men er forventet litt høyere denne sesongen.

Åsane innledet med 3-1 seier hjemme mot Nest Sotra forrige mandag, men var effektive i den kampen og det hadde ikke vært noe å si på om Nest hadde fått med seg poeng. Geir Andre Herrem ble solgt til Bodø/Glimt like før seriestart, mens Dennis Antwi er hentet på lån fra Start som erstatter. 3-2-10 (2016) og 2-5-8 (2017) forteller at Åsane er et meget svakt bortelag.

Vi tror Strømmen har flott vinnersjanser i ettermiddag og spiller H til godkjente 1,90 i odds.

Chelsea - West Ham over 2,5 mål - 1,50 (spillestopp kl 17.25)

11 poeng opp til Tottenham på 4. plass er det for Chelsea og 1-3 tapet hjemme for nettopp Tottenham forrige søndag, gjør nok at Chelsea ikke når Champions League denne sesongen. Har riktignok en kamp tilgode på Tottenham og kan komme åtte poeng bak med seier i dag, men med kun seks gjenstående serierunder, ser det uansett håpløst ut. Chelsea har faktisk tapt fem av sine sju siste seriekamper og det er nesten oppsiktsvekkende. Både keeper Thibaut Courtois og Pedro er friskmeldt, og dermed er det kun langtidsskadde Ross Barkley og David Luiz som mangler.

Etter tre strake tap tok West Ham seg sammen og slo Southampton 3-0 hjemme på London stadium forrige lørdag. Kom seg opp på 33 poeng med den seieren, men har ikke mer enn fem poeng ned til Southampton under streken. Kun vunnet to bortekamper denne sesongen (2-5-9). Michael Antonio er ute for resten av sesongen, mens Manuel Lanzini kan være tilbake.

Det lukter målrikt på Stamford Bridge i ettermiddag. Chelses har gått over 2,5 mål i sine fire siste hjemmekamper, mens West Ham har gått over 2,5 mål i sine fire siste bortekamper. 1,50 er oddsen på over 2,5 mål og den kombineres med seier til Strømmen. Totalodds 2,85.