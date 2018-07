Åsane tar sin andre borteseier i år

Til tross for flere kamper i toppdivisjonene i både Danmark og Sverige, er det Obos-ligaen som står for hovedfokuset denne søndagen. Flere meget fine kamper spilles. Nå er det kun en uke til Eliteserien starter opp etter sommerferie. Det er to uker til selveste Premier League begynner opp, og som vi gleder oss til dette!



Levanger - Åsane B - 2,85 (Spillestopp 17:55)

Åsane tar turen til Levanger og TOBB arena i denne kampen. En meget viktig kamp i bunnen av tabellen. Hjemmelaget på nedrykksplass så langt, mens Åsane er i sjiktet over nedrykksstreken.



Levanger sliter i feil ende av tabellen. Bare Florø er bak så langt. Det er bare et poeng opp til Strømmen på kvalikplass, men hele fem poeng opp til trygg grunn. Formen, spesielt på hjemmebane, må opp skal ny kontrakt kunne skrives med OBOS-ligaen etter 30 kamper.1-1-5 hjemme lukter nedrykk alle dager i uken. Høsten ble også innledet på en svak måte. Reisen til Buskerud endte i et 0-4-tap for Mjøndalen.



Åsane har sju poeng mer enn Levanger så langt, og dermed en liten avstand ned til farlig område nederst på tabellen. Laget er ikke all verden på bortebane med 1-2-4 etter de første sju spilte. Det er bare fire lag bak Åsane i øyeblikket, og kampene mot disse blir særdeles viktige. Fin start på høstsesongen, da Notodden ble sendt hjem med 0-1 i kofferten sist helg. Dette gir laget mye selvtillit inn mot dagens oppgjør.

Begrunnelse borteseier: At Åsane skal stå til 2,85 mot Levanger, som virkelig sliter for tiden, synes vi er fullstendig feil. Denne kampen er åpen, og vi spiller rett og slett på Åsane med tanke på at oddsen er for høy i forhold til sjansen for seier.