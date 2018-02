Aspas & co. dundrer mot Europa

Superhelgen fortsetter og allerede klokken sju begynner herrenes tremil med skibytte i OL. Skiskytterherrene skal gå sprint i et annet høydepunkt. Ellers ruller fotballen videre og både Liverpool og Manchester United skal i aksjon i tøffe bortekamper, blant mye, mye annet.



Det ble en glitrende lørdag og det mye takket være treff på to av tre OL-spill - både Kallas gull i Skiathlon til 2,50 ganger pengene og at Forfang ble beste norske til 2,75 satt som et skudd. På fotballsiden måtte vi takle et lite underskudd, ettersom Swanseas seier over Burnley til 2,25 ble eneste treff.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 14.55.

Celta Vigo + Begge lag scorer i Torino - Udinese, samlet odds 2,98.

Celta Vigo - Espanyol, H 1,75

En fin seiersrekke på tre kamper fikk en bråstopp mot Alavés sist helg, men Celta Vigo depper neppe av den grunn, de har vært på stigende kurve i lang tid og har kort vei opp til europacup-plassene.

Poengmessig har de vært hakket vassere på reisefot denne sesongen og 4-3-3 er tallene på eget gress. Kun Diego Alende står over med skade.

Barcelonas nest beste lag har ikke hatt noen god sesong og formen er skraltende med fire kamper uten seier, selv om de tok poeng fra byrivalen sist helg. De er ikke i noen umiddelbar nedrykksfare, men det er kortere ned enn opp til plasser av betydning.

Bortestatistikken er skrekkelige 1-4-5 og er et bunnlag verdig. Viktige Esteban Granero står over med suspensjon, ellers er López og Morillas ute med skader.

Her backer vi Celta til å komme tilbake på vinnersporet til 1,75 ganger pengene.

Begge lag scorer i Torino - Udinese, ja 1,70

Walter Mazzari har tatt over Torino og det har gått svært så bra, de har åtte poeng på hans fire kamper ved roret og scoret i alle kamper. På hjemmebane har de to 3-0-seire på rad, som således taler mot at begge scorer.

Også Massimo Oddo har hatt suksess etter han tok over Udinese og de har 6-3-2 på hans elleve kamper ved roret. I bare to av disse kampene har de ikke kommet på scoringslisten og det mot topplag som Napoli og Lazio.

Her møtes to lag med voldsom selvtillit og vi tror det blir to angripende lag. Vi spiller begge lag scorer til 1,70 og får totaloddsen 2,98 på vår dobbel.

