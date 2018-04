Aston Villa har ikke gitt opp

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram byr på Championship i England, tysk Bundeskiga, La Liga, Allsvenskan, tysk 2. bundesliga og fransk Ligue 2 for å nevne noe. Marseille (2,30) og Salzburg (2,10) gjorde begge jobben i sine respektive kamper for oss torsdag, så får vi håpe oppturen fortsetter i dag.

Aston Villa - Leeds 1,45 (spillestopp kl 20.40)

Fire serierunder før slutt ligger Aston Villa på 4. plass i Championship med totalt 76 poeng. Det betyr at det er fem poeng opp til Fulham på 2. plass og direkte opprykk. Fulham har et par tøffe bortekamper igjen og dersom Villa vinner alle sine fire gjenstående kamper, er det ikke utenkelig at det kan bli direkte opprykk. Villa har i all hovedsak gjort jobben på hjemmebane (13-6-2), men kun ett poeng på de tre siste bortekampene, gjør at Aston Villa har satt seg selv i en vanskelig posisjon for å nå direkte opprykk. John Terry og Axel Tuanzebe er begge ute med skader, mens velkjente Birkir Bjarnason er tilbake i kveld.

Leeds innledet sesongen ypperlig, men har kollapset fullstendig. Ligger helt nede på 14. plass med totalt 54 poeng og er ferdigspilt. Svake 2-3-5 på de ti siste seriekampene. Totalt 7-3-11 på bortebane. Har i tillegg drøssevis med skader. Luke Ayling, Liam Cooper, Laurens De Bock, Adam Forshaw, Eunan O'Kane, Matthew Pennington, Tyler Roberts, Conor Shaughnessy og Pontus Jansson er alle uaktuelle i kveld.

1,45 i odds i Championship er normalt livsfarlig å begi seg ut på, men på denne tiden av sesongen, er det mindre farlig. Villa skal ta tre poeng i kveld og hjemmeseier spilles.

Trelleborg - Ørebro H 2,40 (spillestopp kl 18.55)

Allsvenskan og tredje serierunde innledes med to kamper i kveld.

Nyopprykkede Trelleborg innledet med å tape 1-3 hjemme for IFK Gøteborg, men overrasket svært positivt med å ta et sterkt bortepoeng mot Djurgården mandag kveld (1-1). Rykket ned fra Allsvenskan etter 2011-sesongen og rykket faktisk ned fra Superettan sesongen etter (2012). Det ble faktisk tre sesonger i divisjon 1 Södra, før laget tok steget opp igjen i Superettan 2015-sesongen. Endte på 7. plass i sesongen 2016, og ble tredje forrige sesong og siden de tre øverste rykker opp, ble det altså opprykk. Hadde solide 9-5-1 hjemme på Vångavallen i opprykkssesongen. Fjorårets toppscorer Salif Camara Jönsson har ikke spilt foreløpig denne sesongen og er fortsatt ute med skade. Det samme gjelder for midtbanespilleren Mattias Håkansson (15 kamper fra start i Superettan i fjor).

Ørebro har i all hovedsak endt i midtsjiktet i Allsvenskan de siste sesongene, men endte helt oppe på 6. plass i 2014-sesongen. Endte på 11. plass forrige sesong og har ikke markert seg som noe stort bortelag (3-4-8 forrige sesong). Innledet årets sesong med 0-0 borte mot GIF Sundsvall, mens det ble 1-1 hjemme mot IFK Norrköping forrige helg. Den nyankomne finnen Albin Granlund er skadet.

2,40 på hjemmeseier er spennende i kveld og vi kombinerer Trelleborg-seier med seier til Aston Villa og får dermed 3,48 i totalodds.