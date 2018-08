Atletico har full kontroll på Valencia

Vi tar fatt på en ny uke. Det er både kamper fra England, Spania, Italia og Norge denne mandagen. Med andre ord en innbydende meny. Særs spennende blir det å se Atlético Madrid i årets første seriekamp borte mot Valencia. I England er spørsmålet om Liverpool kan fortsatte fremgangene i årets første bortekamp? Vi gir deg svaret på det meste denne mandagen!

Valencia – Atletico Madrid S 2,90 3,00 2,20 B (Spillestopp kl. 1955)

Storoppgjør på Mestalla mandag. Disse lagene endte på henholdsvis fjerde- og annenplass sist sesong i La Liga, og mandagens kamp vil gi en pekepinn om de vil være i stand til å utfordre Barcelona og Real Madrid denne sesongen.

Atlético Madrid har allerede vist at de mener alvor denne sesongen. Diego Pablo Simeone sine menn slo Real Madrid 4–2 i UEFA Super Cup.

Atletico endte foran Real på tabellen sist sesong, og de har hentet inn flere spillere i sommervinduet. Viktigst er det likevel at de har klart å beholde sine beste spillere. Godin, Griezmann og Costa har alle vært linket til andre klubber, men har valgt å fortsette i Madrid. Det gjør at Atletico-fansen har grunn til å være optimistisk før 2018-2019-sesongen.

Rodri og Thomas Lemar er nye i Atletico-stallen, og begge kan debutere i mandagens kamp. Det blir spennende å se hvor raskt de vil tilpasse seg Simeones måte å spille fotball på.

For Valencia er utfordringen å gjenskape suksessen fra sist sesong i La Liga samtidig som de skal spille i Champions League. De trenger ikke å tenke på Champions League helt ennå siden fjerdeplassen i La Liga denne sesongen går rett inn i gruppespillet.

Valencia har hatt en grei sesongoppkjøring med tre seire og kun ett tap, men det er alltid vanskelig å vurdere styrken til et lag mål ut fra resultater i treningskamper.

Jeg mener Atletico vinner denne kampen. Greitnok at UEFA Super Cup er en slags glorifisert vennskapskamp, men ingen av spillerne som var på banen i Tallinn på onsdag spilte som det var en treningskamp. Spillerne jublet etter seieren på en sånn måte at det virket som den virkelig betydde noe.

Atletico hadde en rekke spillere i VM, men det virket ikke som spillerne var slitne selv om de spilte 120 minutter sist onsdag. Madrid-laget vil stille med sin sterkeste startellever på Mestalla.

Laget var solide på bortebane sist sesong. Statistikken viser 11-4-4 og 28–14 i målforskjell. De var det laget i La Liga som slapp inn færrest bortemål forrige sesong, fire færre enn seriemester Barcelona.

Valencia har et meget bra lag, og jeg synes de har hentet inn spennende forsterkninger i sommer. Cristiano Piccini vil antakeligvis debutere på høyrebacken. Daniel Wass ligger an til å bli foretrukket fremfor en annen nykommer, Denis Tsjerysjev. Rodrigo og Santi Mina starter trolig på topp, og det betyr at nysigneringene Michy Batshuayi og Kévin Gameiro sitter på benken.

Til tross for at de har forsterket laget virker de litt svakere enn de tre toppklubbene. Det viser også resultatene. De spilte åtte kamper mot Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid sist sesong, og fasiten viser ingen seire, fem tap og tre uavgjorte.

Valencia er fortsatt i forhandlinger med PSG om Gonçalo Guedes, som var på lån på Mestalla sist sesong. Den dealen går antakeligvis ikke gjennom før mandagens kamp, og det er kjedelig for Valencia. De kunne trengt ham.

Det er flere grunner til å tro på Atletico:

Atletico har vunnet fem av de siste seks kampene mellom lagene, og Valencia har ikke klart å score på Madrid-laget i de fire siste kampene.

Atletico har aldri tapt en åpningskamp i La Liga med Diego Pablo Simeone som manager. De har to seire og fire uavgjorte.

Atlético var laget som holdt nullen flest ganger i La Liga sist sesong. De holdt nullen 23 ganger.

Lucas Hernández er suspendert, så Filipe Luís starter på venstrebacken. Utover det kan Atletico stille med sine aller beste spillere til serieåpningen.

Atletico har mer kvalitet i spillerstallen enn Valencia, og de fikk et selvtillitboost av å vinne mot Real i Supercupen. Bookmakerne har gjort Atletico til favoritt. Oddsen var 2,35 i går, men den er i løpet av formiddagen sunket til 2,20. Jeg synes fortsatt den

