Atletico Madrid har kun fokus på onsdagens Europa League-finale

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Atletico Madrid har kun fokus på EL-finalen

Oddsdobbel 2: Vålerenga skal fikse tre poeng i Sandefjord

Oddsdobbel 3: Middlesbrough tar første stikk

Oddssingel Bundesliga: Hoffenheim må ha tre poeng

Tippetips: Full tillit til serieleder Brann

MGP: 35 ganger pengene på seier til Rybak

V75 Bjerke: Gulljackpot med trønderbanker

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Siste serierunde i Championship ble spilt forrige søndag og den aller siste serierunden i Premier League spilles denne søndagen og det betyr at det lørdagens langoddsprogram ikke er helt som vi har vært vante til de siste månedene. Det spilles to kamper i Eliteserien her hjemme og den nest siste serierunden både i Bundesliga og Ligue 1 går dog av stabelen, i tillegg til kamper fra både Serie A og La Liga. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, og det spilles playoffkamper i England.

Getafe - Atletico Madrid H 2,45 (spillestopp kl 18.25)

Madrid-derby der hjemmelaget har los på en sensasjonell Europa League-billett. To serierunder før slutt ligger laget på 8. plass med 52 poeng. Lagene som ender på 5, 6 og 7. plass får plass i høstens Europa League. Opp til Sevilla på 7. plass skiller det to poeng og Sevilla har en tøff kamp borte mot Real Betis i kveld. Getafe er i tillegg i knallform og har tatt 13 poeng på de fem siste seriekampene og tre av de fire seirene er tatt på bortebane. Solide 9-4-5 på hjemmebane totalt.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle dagens kamper fra Toppserien, alle kampene i Postnord-ligaen avdeling 1 og 2. I tillegg til en rekke kamper i de seks 3. divisjonsavdelingene. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1 første måned.

Atletico Madrid skal som kjent spille finale i Europa League allerede kommende onsdag. Ligger på 2. plass i serien og Champions League-plassen er forlengst sikret og selv om Real Madrid kun er tre poeng bak, betyr det neppe allverden om laget ender på 2 eller 3. plass. Vær du sikker på at Diego Simeone gjør mange rokeringer i kveld og at fokuset er på onsdagens finale. Atletico Madrid har tapt to av sine fire siste seriekamper (1-1-2).

Det skal være klar fordel Getafe i kveld og 2,45 er strålende odds på hjemmeseier med disse forutsetningene.

Start - Brann B 1,70 (spillestopp kl 17.55)

Etter en gnistrende seriepremiere med 4-1 seier hjemme mot Tromsø, har Start tapt seks av sine sju neste seriekamper og kun tatt ett fattig poeng (1-1 borte mot Stabæk). Hjemme på Sparebanken Sør Arena har det blitt 1-4 tap mot Sandefjord, 1-6 tap mot Vålerenga og 0-1 tap for Haugesund i de tre spilte hjemmekampene etter seriepremieren. Lars-Jørgen Salvesen soner karantene etter utvisningen sist, mens Andreas Hollingen, Espen Børufsen, Håkon Opdal og Erlend Segberg er ute med skader.

Serieleder Brann med årsbeste hjemme mot Tromsø søndag kveld og 3-0 var ikke for mye. Står med sju seire og en poengdeling på sine åtte første seriekamper og leder serien med sju poeng ned til Rosenborg på 2. plass. 3-1-0 på de fire spilte bortekampene. Mannskapsmessig er det fortsatt ingen problemer for Brann, bortsett fra skadde Ruben Kristiansen.

Brann vant det tilsvarende oppgjøret i daværende Tippeligaen i 2016 med 2-1 og lite tyder på at Brann skal gå på sesongens første nederlag i Kristiansand lørdag kveld.

1,70 på Brann-seier er litt snaut, men vi tror uansett sterkt på Brann-seier. Kombinert med seier til Getafe får vi en dobbelodds på 4,17.