Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Herlig midtukekupong med flere storkamper

Oddsdobbel CL: Napoli og Liverpool byr opp til fest

Oddssingel CL: Skademareritt for Tottenham

Oddssingel CL: PSV er ingen bløff på hjemmebane

Oddssingel CL: Atletico Madrid må være tålmodige

Oddsdobbel Championship: Hjemmedobbel til flotte 4,50 i odds

V4 Bro Park: Herlig utfordrende lunsjgalopp

FIFA 19: Dette er de mest overvurderte spillerne i FIFA 19

Det er et fantastisk fint langoddsprogram vi har foran oss. Åtte kamper fra Champions League med godbiter som Napoli - Liverpool og Tottenham - Barcelona som de to største kampene. Midtukerunden i Championship i England inneholder fem kamper denne onsdagen og det spilles full runde i Eliteserien håndball for menn. Natt til torsdag er det klart for sesongåpning i NHL og fire kamper skal spilles.

Atletico Madrid - Club Brügge pause/fulltid dobbel U/H 3,25 (spillestopp kl 20.55)





Atletico Madrid innledet gruppespillet med en fin 2-1 seier borte mot Monaco og er sammen med Borussia Dortmund storfavoritt til å avansere fra gruppe A. Surret litt i starten på La Liga denne sesongen og vant kun en av de tre første seriekampene, men har fått opp dampen og er kun ett poeng bak duoen Barcelona og Real Madrid på toppen. Tapte kun en kamp i forrige sesongs gruppespill, men vant samtidig kun en og var langt fra å gå videre og endte istedenfor opp som vinner av Europa League. Stefan Savic er eneste spiller som ute med skade for hjemmelaget.

NB! Ca 180 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Club Brügge hadde nok håpet at kunne ta poeng hjemme mot Borussia Dortmund i sin åpningskamp, men Christian Pulisic satte inn seiersmålet for Dortmund fem minutter før slutt og normalt blir det en kamp med Monaco om 3.plassen i gruppa da. Har innledet knallsterkt i hjemlig seriee og tatt 25 poeng av 27 mulige på de ni første seriekampene. Det er ikke rapportert om nye skader eller karantener for Club Brügge.

Atletico Madrid er naturligvis storfavoritt til å vinne denne kampen, noe også oddsen 1,25 indikerer. Det er helt uaktuelt som spill. da er det mer interessant å se på pause/fulltid spill. Hjemme/hjemme betales med 1,70 og heller ikke det lokker frem det store suget. Club Brügge kommer til å ligge lavt og det er slett ikke utenkelig at holder stand en stund. Vi setter pengene på uavgjort til pause og hjemmeseier til slutt og på det objektet er oddsen klart mer fristende 3,25.

Her kan du levere spillet