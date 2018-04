Atletico Madrid med stø kurs

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på første kamp i kvartfinalene i Europa League og ellers på en kvartfinale fra den danske cupen. Lillehammer tar imot Storhamar til den andre kampen i NM-finalen i ishockey, og ellers er det 12 kamper i NHL natt til fredag.

Atletico Madrid - Sporting Lisboa HUB pause - H 1,70 (spillestopp kl 21.00)

Atletico Madrid er bookmakernes største favoritt til å vinne Europa League denne sesongen og innfridde i åttedelsfinalen med overbevisende 8-1 sammenlagt mot Lokomtotiv Moskva. Har faktisk tapt to av de fire siste seriekampene, men begge disse har vært på bortebane (Barcelona og Villarreal). Knallsterke 11-4-0 på hjemmebane i serien. Filipe Luis er fortsatt ute med skade, mens Juanfran og Gimenez begge er usikre.

Sporting Lisboa kom inn i Europa League først i 16-delsfinalene, etter å ha blitt treer i sin gruppe i Champions League. Tok der sju poeng i en gruppe som ellers bestod av Barcelona, Juventus og Olympiakos. Vant da bortekampen mot Olympiakos og gikk på knepne bortetap mot både Barcelona (0-2) og Juventus (1-2). Astana (16-delsfinalen) og Viktoria Plzen (9-delsfinalen) er slått på veien til kvartfinale. Har faktisk tapt tre av dem siste bortekampene i serien. William Carvalho og Sebastián Coates sonet begge karantene i forrige runde, men er tilbake her. På skadefronten ser det bedre ut nå, men Seydou Doumbia og Daniel Podence er begge ute.

1,28 på hjemmeseier er kjipe greier, vi hever risikoen litt og setter pengenen på at Atletico Madrid leder til pause til godkjente 1,70 i odds.

Skellefteå - Djurgården H 2,00 (spillestopp kl 19.25)

Andre kamp i semifinalen i det svenske sluttspillet i ishockey, der det spilles best av sju. Skellefteå imponerte i kvartfinalen mot Färjestad der man vant 4-2 i kamper. Tirsdag vant laget første kamp i semifinalen borte mot Djurgården etter forlengning. I kveld får laget tilbake meget viktige Joakim Lindström etter fem kampers karantene.

Djurgården har levert en flott sesong og endte som nummer to i grunnserien. Tok seg greit av Linköping i kvartfinalen etter 4-1 i kamper. Men er normalt best hjemme og selv om laget vant det første møtet borte mot Skellefteå i grunnserien denne sesongen (2-1), var Skellefteå best i det andre møtet 6. mars og vant 3-1.

2,00 på at Skellefteå også vinner kveldens kamp er fin odds og kombineres med pauseledelse til Atletico Madrid. Totalodds 3,40.