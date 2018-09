Atletico Madrid stortrives borte mot Real Madrid

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på toppkampen Chelsea - Liverpool i Premier League, storkampen Real Madrid - Atletico Madrid i La Liga og byderbyet i Roma mellom Roma og Lazio i Serie A. Totalt skal det spilles åtte kamper i Premier League, det er full runde i Championship og en rekke kamper både i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. I tillegg er det drøssevis med kamper både i Postord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles også Eliteseriefotball mellom Sandefjord og Odd.

Real Madrid - Atletico Madrid B 3,50 (spillestopp kl 20.40)





En skikkelig godbit venter lørdag kveld når Real Madrid tar imot Atletico Madrid hjemme på Santiago Bernabeu.

Onsdag lanserte vi Sevilla som et herlig singeltips i hjemmekampen mot Real Madrid og traff så det suste på det tipset. Sevilla ledet 3-0 til pause og kontrollerte deretter kampen inn til meget spreke 3,55 i hjemmeodds. Det var samtidig Real Madrids første serietap for sesongen etter at laget hadde vunnet fire av de fem første seriekampene. Men hjemmeoppgjør mot Getafe, Leganes og Espanyol skal jo være trepoengere for Real Madrid. Imponerte ikke i hjemmekampen mot Espanyol nest sist og har ikke sett som best ut i de tre siste seriekampene. Isco mister helt sikkert kampen, men også Marcelo og Dani Carvajal er tvilsomme.

Atletico Madrid innledet sesongen rufset med kun en seier på de fire første seriekampene. Den seieren kom med 1-0 hjemme mot Rayo Vallecano i andre serierunde. Røk så 0-2 borte for Celta Vigo i tredje serierunde og klarte kun 1-1 hjemme mot Eibar i fjerde serierunde. Har sett klart bedre ut i de to siste seriekampene. Først en overbevisende 2-0 seier borte mot Getafe og tirsdag en komfortabel 3-0 seier hjemme mot Huesca. I og med at både Barcelona og Real Madrid tapte sine midtukekamper, er avstanden opp til de to redusert til kun to poeng. Diego Simeone kan mest sannsynlig stille med sin beste ellever.

Real Madrid har ikke vunnet tilsvarende seriekamp på Santiago de fem siste sesongene, mens Atletico Madrid faktisk har vunnet tre av dem. Formutviklingen peker rett vei for Atletico Madrid nå og de har statistikken med seg fra de foregående sesongene. Borteseier til 3,50 i odds er soleklart valg i denne toppkampen og spilles.

