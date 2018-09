Atletico Madrid våkner i Champions League

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Endelig er ventetiden over. På tirsdagens langoddsprogram er det åtte herlige kamper fra Champions League, i tillegg er det syv kamper fra engelsk Championship. Det er også en interessant kamp fra norsk 1. divisjon, hvor Viking spiller borte mot Notodden. Den gamle storklubben fra Stavanger kjemper for å ta en direkte opprykksplass, mens Notodden trenger poeng for å unngå å havne nedrykksgjørmen. På ishockeyfronten er det full serierunde i Get-ligaen her hjemme, samt kamper fra finsk eliteserie og KHL i Russland.

Monaco – Atletico Madrid (pause/fulltid dobbel) U/B 4,00







Monaco har fått en svak start på sesongen. De ligger nede på 15.-plass i fransk Ligue 1 etter fem kamper. Laget fra fyrstedømme ved Middelhavet har kun vunnet én av de fem første kampene. De står med to uavgjorte og to tap. Tapene er kommet hjemme mot Marseille og borte mot Bordeaux.

I løpet av sommeren har Monaco mistet en rekke sentrale spillere: Thomas Lemar har gått til Atlético Madrid, Fabinho til Liverpool, Terence Kongolo og Adama Diakhaby spiller begge for Huddersfield, Rachid Ghezzal gikk til Leicester, Soualiho Meite til Torino, mens João Moutinho og Ruben Vinagre begge havnet i Wolves.

De har signert nye spillere, men Leonardo Jardim har ennå ikke fått laget til å fungere skikkelig sammen. Monaco har også en dyster Champions League-statistikk. De har ikke vunnet noen av de siste åtte kampene i turneringen.

Monegaskerne mangler Aleksandr Golovin, Ronael Pierre Gabriel, Rony Lopes og Pietro Pellegri. Stevan Jovetic og Danijel Subasic er begge usikre til tirsdagens kamp.

Atlético Madrid på sin side startet sesongen på fantastisk vis med å slå erkerival Real Madrid i UEFA Super Cup, men de har kun vunnet én av de siste fire kampene i La Liga.

Madrid-klubben har spilt uavgjort mot Eibar og Valencia og tapt mot Celta Vigo. Etter at Diego Simeone sine menn har kommet skjevt ut i La Liga virker det som Champions League er turneringen de må konsentrere seg om. Sist sesong gikk de ikke videre fra gruppespillet, men måtte ta til takke med tredjeplassen som ga spill i Europaligaen.

Gjestene fra den spanske hovedstaden mangler Vitolo og Santiago Arias. I tillegg er Lucas Hernández og Nikola Kalinic usikre.

Jeg forventer en klar seier for Atlético Madrid mot et Monaco-lag som strever fryktelig for tiden. Jeg ser for meg at Monaco vil gå offensivt ut på hjemmebane, men at Atlético Madrid etter hvert vil ta mer og mer over kampen. Det er ikke usannsynlig at det står uavgjort etter første omgang, men at spanjolene avgjør kampen i annen omgang.

De tre siste ligakampene til Atlético Madrid har stått 0–0 til pause. Et scenario med uavgjort til pause og Atletico-seier til slutt gir småpene 4,00 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

