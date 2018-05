Atletico Madrid vil også til finale

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt med de to returoppgjørene i Europa League, der både Atletico Madrid og Marseille skaffet seg solide utgangspunkt i de første oppgjørene. I tillegg er det et realt prestisjeoppgjør i Allsvenskan mellom Malmö og Djurgården og full serierunde i finsk Veikkausliiga.

Allerede etter ti minutter av det første oppgjøret på Emirates forrige torsdag, fikk Atletico Madrid høyrebacken Sime Vrsaljko utvist. Og dermed ble det stor Arsenal-dominans i den kampen og fortjent ledelse etter 61 minutter av Alexandre Lacazette. Men åtte minutter før full utlignet Antoine Griezmann for Atletico og kampen ebbet ut med 1-1. Det betyr et strålende utgangspunkt for Atletico før returmøtet. Nevnte Sime Vrsaljko soner følgelig karantene torsdag og Juanfran er fortsatt ute med skade. Det kan bety at allsidige Thomas Partey vikarierer som høyreback nå. Diego Costa har slitt med skade i det siste og var ubenyttet reserve i det første oppgjøret, men er trolig tilbake i startoppstillingen her.

Arsenal gjorde altså et helhjertet forsøk i hjemmekampen, men tross stor dominans endte de opp med 1-1. Har vært elendige på bortebane i hjemlig liga denne sesongen og kun vunnet tre av sytten bortekamper. Men slo til med en sjelden borteseier i det første kvartfinalemøtet mot Milan (2-0). Pierre-Emerick Aubameyang er som kjent cuptied i Europa League og Mohamed Elneny er fortsatt ute med skade.

1,62 på Atletici Madrid er ikke mye å bli henrykt over. Hjemmelaget vil garantert gå forsiktig ut, da er går til finale med 0-0. Før eller siden tvinger dette Arsenal til å ta mer risiko. Uavgjort til pause og Atletico-seier etter full tid er slett ikke noe utenkelig scenario torsdag kveld og oddsmessig er det også betydelig mer interessant. 4,00 i odds er fin odds på dette utfallet og spilles.